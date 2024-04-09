У России возникли проблемы с 'престижными' ракетами, которыми она бьет по Украине: разведка Британии назвала причины

У России, очевидно, возникли проблемы с производством ее "престижных" ракет AS-23A Kodiak (Х-101) дальностью 4 тыс. км – лучших из всех на вооружении страны-агрессора. Причиной, очевидно, стали западные санкции и попытки ускорить изготовление оружия.

Об этом говорится в сводке разведки Великобритании, обнародованной 9 апреля. В ведомстве отметили, что на фото из открытых источников, датированных 31 марта, видно, что ракета упала в поле в Саратовской области на юге РФ.

Первоначально предполагалось, что это части украинского БПЛА, но более тщательный осмотр показал, что обломки, скорее всего, представляют собой фрагменты российской крылатой ракеты воздушного базирования Х-101.

Весьма вероятно, что падение произошло вследствие неисправности ракеты, запущенной в направлении Украины ранее тем утром, считают в британской разведке.

Саратовская область РФ является известной площадкой для ударов бомбардировщиков российской дальней авиации, там находится аэродром "Энгельс", где базируются несколько бомбардировщиков.

AS-23A Kodiak – лучший в РФ высокоточный боеприпас с дальностью поражения около 4000 км, заявили в британской разведке.

Его широко использовали против Украины, в последний раз он был нацелен на энергетическую инфраструктуру.

"Весьма вероятная неисправность такой престижной ракеты указывает на проблемы в ее производстве, на которые, вероятно, повлияли санкции и спешные попытки удовлетворить потребности войны", – говорится в сводке.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что РФ модифицировала ракеты Х-101, которыми она бьет по Украине со стратегических бомбардировщиков. Теперь они оснащены двумя боевыми частями, общий вес которых составляет около 800 кг.

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