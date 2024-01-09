У российской ПВО – проблемы: разведка Британии оценила последствия последних ударов по аэродромам в Крыму

Последние атаки Вооруженных сил Украины по аэродромам во временно оккупированном Крыму во многом ухудшили информированность и прикрытие ПВО над регионом. В ответ на это Россия нанесла ряд ракетных ударов по территории Украины.

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Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter. Так, на территории временно оккупированного Крымского полуострова часто происходят взрывы, что привело к значительным повреждения на военных объектах РФ.

В сводке отмечается, что Главное управление разведки Украины (ГУР) сообщило об атаке ВСУ на российские объекты на аэродромах в городе Саки и Севастополе 4 января 2024 года.

"Эти атаки, вероятно, ухудшили осведомленность и прикрытие российской ПВО над крымским регионом", – сообщает британская разведка.

Эксперты отмечают, что Российская Федерация в ответ на это нанесла ракетные удары по территории Украины 8 января 2024 года, направив их в несколько городов, включая Кривой Рог и Запорожье.

Согласно отчету Минобороны Великобритании, это отражает "неэффективность российской системы противовоздушной обороны" при защите ключевых объектов даже при ее повышенной готовности.

"Масштабы российского ответа, вероятно, свидетельствуют об уровне успеха действий украинских Вооруженных сил от 4 января 2024 года", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате ударов Сил обороны Украины 4 января российские оккупанты в Крыму понесли потери. По итогам комплексной спецоперации с участием Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Воздушных сил были атакованы российские позиции РЛС на захваченном врагом аэродроме в Саках.

Как сообщал OBOZ.UA, в ГУР прокомментировали недавние взрывы в Крыму. Там отметили, что операции на оккупированном Россией полуострове являются частью более широкого плана и единого замысла. Атаки на объекты оккупантов в Крыму напоминают захватчикам, что они временно находятся на украинской территории, а также подбадривают украинцев в оккупации, которые продолжают верить в победу над агрессором.

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