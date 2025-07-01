У россиян минус техника, укрытия и живая сила: украинские дроноводы показали, как уничтожают вражеские цели на Курском направлении. Видео

Дронари роты ударных беспилотных комплексов "Прайм" Государственной пограничной службы Украины продолжат уничтожать россиян на Курском направлении. Недавно они поразили вражескую бронетехнику, транспортные средства, позиции минометчиков и российских операторов БпЛА, а также укрытия вражеской пехоты.

Видео дня

Имел враг также безвозвратные потери в живой силе. Об этом рассказали в ГПСУ, опубликовав и видео боевой работы.

Как рассказали в ГПСУ, дроноводы РУБпАК "Прайм" недавно уничтожили ряд вражеских целей на Курском направлении. В частности, поражена вражеская бронетехника, три транспортных средства, позиция минометчиков, место взлета и управления вражескими дронами, восемь укрытий оккупантов.

Понес враг также потери в живой силе. Подтверждена ликвидация семи российских солдат.

Напомним, ранее 1 июля в ГУР показали поражение российских систем ПВО и Су-30 на аэродроме в Саках. По целям отработали украинские БпЛА "Бобер".

Также сообщалось, что в СБУ подтвердили удар по заводу "Купол" в Ижевске утром 1 июля. Зафиксировано по меньшей мере два попадания по корпусам, на территории предприятия вспыхнул пожар.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!