У Сил обороны есть успехи: в ISW оценили контрнаступательные операции ВСУ и указали на нюанс с саммитом НАТО

Силы обороны Украины 11 июля проводили контрнаступательные действия на трех направлениях, на некоторых участках они добились успехов. В частности, продвижения зафиксированы в районе Работино на Запорожье, а также возле Клещеевки и Раздоловки на Бахмутском направлении.

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В то же время министр обороны РФ Сергей Шойгу попытался представить украинское контрнаступление как провальное, озвучив невероятные "потери" Украины в живой силе и технике. Об этом в новом аналитическом отчете пишут в Институте изучения войны (ISW).

Аналитики ISW констатировали, что 11 июля украинские войска наступали минимум на трех участках фронта. Так, согласно заявлению Генштаба, продолжалось наступление украинских воинов на Мелитопольском (в Запорожской области) и Бердянском (на стыке Запорожской и Донецкой областей) направлениях. Кроме того, в Восточной группировке войск сообщали о продолжении контрнаступления на Бахмутском направлении.

На некоторых участках Силам обороны удалось добиться успехов.

"На кадрах с геолокацией, опубликованных 10 июля, видно, что украинские силы продвигались к северо-востоку от Работино (15 км к югу от Орехова). Российский блогер также заявил, что украинские силы установили контроль над новыми позициями к северо-западу от Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута) и продвинулись на 1,5 км в районе Раздоловки (19 км к северо-востоку от Бахмута)", – отметили в ISW.

В то же время аналитики обратили внимание на то, что министр обороны РФ Сергей Шойгу попытался представить украинское контрнаступление как неудачную попытку на фоне саммита НАТО.

Для этого он озвучил якобы понесенные с начала контрнаступления Силами обороны "потери", которые аналитики ISW назвали "неправдоподобными".

"Шойгу неправдоподобно заявил 11 июля, что с момента начала контрнаступательных операций 4 июня украинские силы потеряли 26 000 военнослужащих и 1 244 танка и БМП... ISW считает, что сообщения минобороны России о потерях украинцев, вероятно, сильно преувеличены, и даже российские блоггеры недавно обвинили минобороны в том, что оно засчитывает удары по уже поврежденным и уничтоженным машинам как новые потери украинской техники", – пишет ISW.

Кроме того, министр обороны РФ похвастался, что с начала украинского контрнаступления на юге Украины российские средства ПВО якобы перехватили 176 ракет HIMARS и 27 крылатых ракет Storm Shadow. Так Шойгу попытался выдать за неудачные удары Украины по скоплениям живой силы и техники, а также по складам БК и штабам россиян.

Эти заявления, считают аналитики, могут свидетельствовать о попытках Шойгу продемонстрировать "эффективность" минобороны РФ.

"Риторика Шойгу об украинском контрнаступлении заметно противоречит указаниям Кремля, о котором сообщают СМИ, предписывающим российским государственным СМИ не преуменьшать значение контрнаступления и не преувеличивать успехи России. Шойгу, возможно, все больше игнорирует устоявшиеся указания Кремля по освещению контрнаступления, вновь пытаясь изобразить минобороны как эффективного руководителя войны на Украине после мятежа группы Вагнера", – объяснили в ISW.

В то же время Кремль и российские пропагандисты на саммит в Вильнюсе реагировали сдержанно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ограничился заявлением, что встреча лидеров Альянса носит "ярко выраженный, концентрированный антироссийский характер", а обещанное Украине в будушем членство в НАТО "приведет к серьезным последствиям".

Российские же военкоры возмутились новыми поставками оружия в Украину, но сделали это достаточно вяло. Аналитики объяснили такую ситуацию тем, что пропагандисты ждут второго дня саммита, в ходе которого, в частности, президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Напомним, ранее в ISW сообщали, что ВСУ готовят ловушку для оккупантов в Бахмуте, а город находится под огневым контролем Сил обороны благодаря тому, что украинские силы получили контроль над основными высотами вокруг Бахмута.

Проанализировав заявления украинских должностных лиц, эксперты пришли к выводу, что Украина намерена загнать российские войска в ловушку в городе, а последние украинские операции в районе Бахмута были направлены на медленное окружение российских войск в Бахмуте и на его флангах.