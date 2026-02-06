У врага – два сценария: эксперт объяснил, с каким вызовом столкнулись оккупанты из-за блокировки Starlink

Блокирование доступа российских военных к Starlink создало для оккупантов серьезный технологический вызов в применении ударных беспилотников. Враг активно интегрировал спутниковую связь в дроны, рассчитывая на ее стабильную работу. Теперь россиянам приходится либо быстро адаптировать технику, либо искать новые решения для управления БПЛА.

Об этом в эфире телеканалов Еспресо и Slawa.TV заявил офицер резерва Воздушных сил ВСУ, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский. Эксперт комментировал последствия блокировки Starlink для российских подразделений на фронте.

По словам Храпчинского, российская армия использовала Starlink в больших масштабах – не только для связи между подразделениями, но и для обеспечения работы ударных беспилотников. Более того, спутниковые терминалы начали устанавливать даже на дешевые дроны типа "Молния", что значительно расширяло их боевые возможности.

Ограничение доступа к Starlink было осуществлено в критически важный момент – именно тогда, когда противник сделал ставку на эту технологию как базовую для дальнейшего развития дроновых атак.

Сейчас, по оценке Храпчинского, оккупанты столкнулись с двумя сценариями: либо срочно адаптировать уже подготовленные борта под другие каналы связи, либо фактически начинать переоснащение с нуля. Это требует времени, ресурсов и замедляет применение ударных БПЛА.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что у российских оккупантов на фронте не работают терминалы Starlink после их блокировки по запросу Украины. Захватчики остались фактически без спутниковой связи. Теперь они записывают жалостливые обращения в Telegram-каналах с просьбой о помощи.

