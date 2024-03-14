У врага минус наблюдательные пункты и блиндаж: в ГПСУ показали, как выжигают оккупантов из украинской земли. Видео

Украинские защитники продолжают выжигать оккупантов на украинской земле. На этот раз в сети показали работу наших воинов по враждебным позициям на Харьковском направлении.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале Госпогранслужбы. По оккупантам отработали пограничники-аэроразведчики бригады Гвардии наступления "Стальная граница".

Так в прицел пограничников попали 2 наблюдательных пункта, 2 огневые позиции и блиндаж оккупантов. Потери противника уточняются.

Ранее сообщалось, что за последнюю неделю российская террористическая армия сократила количество атак в Донецкой области. По сравнению с концом февраля 2024 года количество боевых столкновений уменьшилось на 13%.

Как сообщал OBOZ.UA, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин рассказал, что оккупанты не могут прорвать оборону ВСУ по Авдеевке. Они "стираются" об Орловку, неся там огромные потери.

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