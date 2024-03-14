Оккупанты замедлили наступление на Донетчине: разведка Британии назвала причину и оценила ситуацию

За последнюю неделю российская террористическая армия сократила количество атак в Донецкой области. По сравнению с концом февраля 2024 года число боевых столкновений уменьшилось на 13%.

Прогресс оккупантов замедлился после того, как они захватили Авдеевку и ряд малых населенных пунктов. Об этом в соцсети Х сообщает военная разведка Великобритании.

По информации британской разведки, в феврале среднее число российских атак за неделю в Донецкой области достигало 600. В том месяце путинским террористам удалось взять Авдеевку под свой контроль и еще несколько сел к западу от города.

Также в ведомстве отметили, что в ближайшие недели страна-террорист Россия продолжит восстанавливать силы и осуществлять атаки на приоритетные направления на востоке Украины. Поэтому общая ситуация на фронте будет оставаться напряженной.

Британская разведка добавила, что войска РФ продолжат атаковать одновременно на нескольких участках линии фронта. Однако основные усилия оккупанты фокусируют к западу от Авдеевки и Марьинки. На эти направления приходится 60% всех вражеских атак.

Напомним, наступление оккупационной армии России на Авдеевском направлении захлебнулось после того, как она захватила Авдеевку и несколько сел за ней в феврале. На то, что российское наступление замедлилось, повлиял факт получения боеприпасов подразделениями ВСУ, которые защищают этот участок фронта.

Как сообщал OBOZ.UA, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин рассказал, что оккупанты не могут прорвать оборону ВСУ за Авдеевкой. Они "стираются" об Орловку, неся там огромные потери.

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