В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" в течение 22 января произошло 39 боевых столкновений. За сутки враг совершил 836 артиллерийских обстрелов.

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Также путинские террористы нанесли на этом участке фронта 11 авиационных ударов. Об этом в Telegram сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

По его словам, украинские защитники и защитницы стойко держат оборону и осуществляют активные действия на определенных направлениях. В ходе боев российская оккупационная армия несет большие потери в живой силе и технике.

Только за сутки 22 января в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" было ликвидировано 416 россиян. Также враг потерял 110 единиц военной техники.

Украинские военные уничтожили 6 танков, 16 боевых бронированных машин, 18 артиллерийских систем, 38 дронов, 27 автомобилей и 2 единицы специальной техники. Кроме того, уничтожены 5 складов боеприпасов противника.

Напомним, в сети показали, как сейчас выглядит Авдеевка. Город разрушен, большинство домов уже не восстановить."Русский мир" испепелил еще один украинский город.

Как сообщал OBOZ.UA, под Авдеевкой в мясных штурмах РФ за несколько месяцев погибло столько же солдат, как за десятилетие войны в Афганистане. Бросать в бой большое количество пушечного мяса Россию заставляют выборы диктатора, запланированные на март 2024 года.

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