У врага – минус шесть складов БК и бронетехника: в Нацгвардии отчитались об ударах и показали видео 'бавовны'

Национальная гвардия Украины продолжает активно уничтожать вражеские позиции, нанося ощутимые удары по противнику. За прошедшую неделю наши разведчики обнаружили более 500 целей на линии фронта, что позволило нанести точные и результативные удары.

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Соответствующее видео показали на канале командующего Национальной гвардией Украины Александра Пивненко. "Более 500 целей обнаружили наши разведчики на прошлой неделе по линии фронта. Это дало возможность наносить точное поражение и результативно их уничтожать", – говорится в сообщении.

Особенно успешными были действия подразделений аэроразведки 11-й бригады имени Грушевского на Херсонском и Запорожском направлениях. За этот период было произведено 229 огневых поражений по враждебным позициям.

Среди значительных достижений – уничтожение многочисленных наблюдательных постов, единиц автобронетехники и складов с боеприпасами. Кроме того, были успешно нейтрализованы антенны связи, минометы, места нахождения личного состава противника и беспилотники разного типа.

Стоит отметить, что Силы обороны Украины за прошедшие сутки превратили в металлолом 258 единиц военной техники и вооружение оккупационной армии РФ. Во время боев ликвидировали и ранили около 1330 оккупантов.

Украинские защитники недавно нанесли точные удары по российским оккупантам в Серебрянском лесу. В течение нескольких дней они поразили три состава боекомплекта и ряд вражеских укрытий с пехотой.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники Украины нанесли новые удары по объектам российских оккупационных войск на захваченных украинских территориях, а также на территории страны-агрессора. В течение двух недель (с 5 по 18 августа) они уничтожили не менее семи баз и штабов и четыре состава с вооружением армии РФ.

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