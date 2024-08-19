У врага минус три состава БК и не только: в ГНСУ показали удары по противнику в Серебрянском лесу. Видео

Украинские защитники недавно нанесли точные удары по российским оккупантам в Серебрянском лесу. В течение нескольких дней они поразили три состава боекомплекта и ряд вражеских укрытий с пехотой.

Видео дня

Об этом сообщили в Telegram-канале Госпогранслужбы Украины. Удар по вражеским позициям нанесли пограничники бригады "Месть" при поддержке артиллерии бригады "Буревой".

Благодаря точным ударам были уничтожены позиции противника и по меньшей мере четверо оккупантов получили ранения.

Ранее сообщалось, что Силы обороны за прошедшие сутки ликвидировали и ранили в боях на фронте около 1120 военнослужащих российской армии. Так, за 2,5 года полномасштабной войны потери личного состава вражеского войска на украинской земле достигли 600 470 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники Украины нанесли новые удары по объектам российских оккупационных войск на захваченных украинских территориях, а также на территории страны-агрессора. В течение двух недель (с 5 по 18 августа) они уничтожили не менее семи баз и штабов и четыре состава с вооружением армии РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!