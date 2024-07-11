У врага минус 'Солнцепек': пилоты FPV-дронов уничтожили российскую огнеметную систему. Видео

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать вражескую технику на поле боя. Накануне защитники сожгли российскую огнеметную систему "Солнцепек".

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Технику путинских захватчиков ликвидировали с помощью FPV-дрона. Об этом в Facebook сообщает 59-я отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка.

Тяжёлая огнемётная система залпового огня "Солнцепек" двигалась по улицам одного из разрушенных населенных пунктов. Украинские военнослужащие заметили вражескую технику и приняли решение нанести огневое поражение с помощью FPV-дрона.

Украинские беспилотник подлетел сзади российского "Солнцепека" и прицельно атаковал технику. В результате удара произошла мощная детонация, после которой огнеметная система превратилась в груду металлолома.

"Данная огнеметная система, одна из тех боевых машин, что наносит большой вред. Если раньше можно было поразить только "традиционно" артиллерия, пехота, то сейчас, на помощь пришли FPV дроны, ставшие настоящим кошмаром для противника", – написали защитники.

Напомним, российская оккупационная армия продолжает накапливать силы на Харьковском направлении и использует очень много пехоты. Враг пытается найти слабые места в украинской обороне, чтобы прорвать линию фронта. При чем, как и на других направлениях захватчики не принимают во внимание огромные потери и продолжают штурмовать.

Ранее сообщалось, что украинские спецназовцы снизили возможности оккупантов передвигаться по Днепру. Они обнаружили 15 лодок, которыми пользовались россияне на Херсонском направлении.