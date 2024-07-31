У врага минус три авто и пункт дислокации: в Нацгвардии показали работу по оккупантам на Харьковском направлении

Украинские защитники продолжают качественно и точно ликвидировать российскую военную технику на нашей земле. В этот раз нацгвардейцы продемонстрировали работу по врагу на Харьковском направлении.

Видео дня

Соответствующие кадры опубликовал в своем Telegram-канале командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко. На видео показано, как защитники уничтожили три автомобиля и пункт дислокации российских войск.

По вражеской технике отработали бойцы 2-го отдельного отряда Центра специального назначения НГУ "Омега".

Также в течение этого дня на линии фронта гвардейцам удалось уничтожить: 2 единицы бронетехники, 8 единиц автомобильной техники, 5 артиллерийских систем, 1 РСЗО и 3 боеприпаса.

Ранее сообщалось, что на Кураховском направлении захватчики устроили массированный механизированный штурм. В атаку они бросили около 60 единиц бронетехники, а также 10 мотоциклов и баги.

Как сообщал OBOZ.UA, подразделение огневой поддержки РСЗО "Месть" активно уничтожает российских оккупантов на Бахмутском направлении и в Серебрянском лесу. В результате последней операции у врага минус пункт управления БПЛА и не только.

Напомним, ранее стало известно, что украинские партизаны ликвидировали состав БК оккупантов под Мариуполем, подкупив одного из захватчиков. Кроме желания заработать, захватчика на поджог склада подтолкнула страсть.