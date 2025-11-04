У врага минус живая сила и десятки единиц техники ежедневно: в СБУ показали кадры работы в Покровске. Видео

За последний месяц бойцы Центра специальных операций "Альфа" в районе Покровска и его окрестностях нанесли значительные потери российским оккупантам. Спецназовцы уничтожили сотни боевиков и большое количество техники.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Служба безопасности Украины также показала кадры работы "Альфы" в Покровске.

По данным СБУ, только за месяц в результате действий "Альфы" на Покровском направлении "отминусовано" более 1,5 тысячи захватчиков. Ежедневно подразделения спецназа уничтожают более 20 единиц вражеской техники.

Служба подчеркивает, что после обострения ситуации на этом участке фронта численность спецназовцев в регионе значительно возросла. "Альфа" выполняет сложные задачи в "горячих точках", наносит точные удары по подразделениям противника и проводит рейдовые операции за линией фронта.

За последний месяц СБУ поразила 39 артиллерийских комплексов, включая реактивные системы залпового огня, которыми обстреливали Покровск.

Для создания условий успешных дроновых атак спецназовцы уничтожили 18 вражеских средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, в результате проведенных ряда рейдов вне фронта,СБУ взорвала три больших склада российских горюче-смазочных материалов и боеприпасов.

Всего за последний месяц на Покровском направлении спецназовцы "Альфы" "отминусовали":

более 1,5 тысячи личного состава;

20 танков;

62 бронемашины;

39 артиллерийских систем и РСЗО;

10 средств ПВО;

8 средств РЭБ/РЭР;

532 единицы автотранспорта;

592 вражеские позиции и укрепления;

2 склада с боеприпасами и 1 склад с ГСМ.

СБУ добавляет, что все поражения вражеских целей имеют видеоподтверждение.

"СБУ действует профессионально и точно, используя все доступные средства – как на фронте, так и в глубоком тылу врага", – отметили в ведомстве.

Ситуация в Покровске

Российские войска и в дальнейшем концентрируют основные усилия на Покровском направлении, пытаясь взять город и окружающие населенные пункты в окружение. Боевые действия продолжаются и внутри самого Покровска.

По данным Института изучения войны, оккупанты пытаются проникнуть в Покровск и сосредоточить свой личный состав в городе.

Россияне проникают в город, двигаясь от населенных пунктов Зверево – Шевченко – Новопавловка (на юг-юго-запад от Покровска), и скапливаются на северной и северо-восточной окраинах города .

Кроме того, оккупанты устанавливают наблюдательные пункты и позиции операторов беспилотников.

Как сообщал OBOZ.UA, спецподразделения украинской разведки продолжают операцию в районе города. В секторе ответственности ГУР продолжаются интенсивные бои с российскими оккупантами. После успешной десантной операции украинских воинов боевые действия сосредоточены на нейтрализации попыток россиян усилить огневое давление на логистические направления в зоне ответственности ГУР.

