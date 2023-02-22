У Запада нет ответа на главный вопрос о России, – Огрызко

Западные союзники Украины даже через год после полномасштабного вторжения российских оккупационных войск в Украину не ответили на главный вопрос – каким должно быть будущее России. Последняя Мюнхенская конференция по безопасности еще раз подтвердила этот факт.

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От ответа на этот вопрос напрямую зависит уровень поддержки Западом Украины. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Чего не хватало в выступлении президента Зеленского на Мюнхенской конференции? По моему мнению, это постановка вопроса о том, что мир будет делать с Россией. А ответ на этот вопрос, собственно, и является ключевым в том, как помогать Украине", - заметил он.

То есть речь идет о том, должна ли эта помощь дать Украине возможность удержаться под давлением российской агрессии, или возможность победить и запустить процесс развала страны-агрессора России, уточнил Огрызко.

Однако, по словам дипломата, западные союзники Украины не готовы обсуждать этот вопрос, поскольку просто не имеют ответа на него. "Это то, на что наши западные партнеры пока ментально не способны. Они продолжают жить с представлением о том, что Россия – это вечность, это то, что не меняется, то, что должно быть всегда", – отметил он.

"С этим Мюнхенская конференция не справилась. Она не смогла выйти на вопрос о том, как все-таки видеть будущую Россию - просто ли изменить режим и не изменить систему, или все-таки ставить вопрос о том, что эта система должна быть разрушена, следовательно, нынешней России не должно быть", – констатировал дипломат.

Как писал OBOZREVATEL, во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нет альтернативы украинской победе, членству Украины в Евросоюзе и НАТО. По словам главы государства, путинская Россия грозит не только Украине, но всему миру, поэтому весь мир заинтересован в победе нашего государства в этой войне.