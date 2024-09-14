У жены четвертая стадия рака: из плена вернулся защитник Мариуполя, которого ждали два года

В ходе состоявшегося 13 сентября обмена пленными между Украиной и Россией домой удалось вернуть защитника Мариуполя, матроса Олега Нечаева. У жены военнослужащего рак четвертой стадии, в семье двое детей.

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О воссоединении семьи сообщили в Facebook-сообществе "Медийная инициатива по правам человека". Там отметили, что за возвращение бойца боролась сестра Олега Мария Черникина.

По данным медиа, врачи не давали положительных прогнозов для жены военного, поэтому, имея двух собственных детей, Мария оформила опеку еще и над двумя племянниками. Сегодня их отец дома и семья наконец-то вместе.

Еще в феврале издание рассказывало об Олеге Нечаеве и борьбе семьи за его возвращение. До полномасштабного вторжения они жили в Мелитополе на Запорожье, в конце сентября 2022 выехали из оккупации, оставив там свою жизнь. Поселились в Киеве.

Известно, что боец попал в плен в начале апреля 2022 года, сидел в Еленовке, в исправительной колонии №120 на территории временно оккупированной Донбасса.

"Когда мы об этом узнали, чуть не сошли с ума. Сначала с ним не было связи — мы не знали, жив ли он вообще, и лишь позже увидели в российских пабликах, что его подразделение в плену", – рассказывала сестра.

В преддверии полномасштабного вторжения 501 батальон Олега базировался в Бердянске Запорожской области. Позже часть подразделения оказалась в Мариуполе. Впоследствии большинство из них оборудовали позиции на заводе им. Ильича и "Азовмаши". 4 апреля 2022 года более 260 морских пехотинцев 501 батальона сдались в плен российским оккупантам.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 13 сентября Украина и Россия провели 56-й обмен военнопленными. В итоге домой вернулись 49 украинцев, в том числе 15 защитников и защитниц "Азовстали". В то же время в Россию отправились 49 ее военных, сдавшихся в плен в Курской области.

– Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец показал эмоции наших сограждан по возвращении домой. Омбудсмен подчеркнул, что состояние здоровья возвращенных крайне тяжелое, многие потеряли десятки килограммов веса.