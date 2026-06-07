Убийственные аргументы: в ГУР боевую работу против оккупантов на Запорожье

Ежедневно украинские защитники уничтожают вражескую живую силу и технику врага. На линии фронта активно работают и дроноводы-спецназовцы Главного управления военной разведки.

Видео дня

Разведчики показали уникальные кадры работы по врагу собственных FPV-дронов в Запорожской области. Их публикует пресс-служба ГУР.

"Мастера боевых беспилотников Департамента активных действий ГУР МО Украины продолжают "кобзонить" московитов и испепелять вражеские военные цели на Запорожском направлении", – говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах разведчики показали последствия своей боевой работы за прошедшую неделю. Им удалось поразитьсредства связи, боевую технику, вражеские дроны, живую силу и транспорт .

Напомним, ранее на Южно-Слобожанском направлении украинским защитникам удалось уничтожить сразу три весомые вражеские цели, в частности пушку и танк. Результативными действиями отличились пограничники бригады "Гарт".

Кроме того 22 мая в Донецке украинские военные поразили зенитный ракетный комплекс "Оса" и склад материально-технических средств. В области под ударом украинских защитников оказались командно-наблюдательный пункт в Новопетриковке, пункты управления БПЛА в Селидово, Малиновке и Веселом. Атаковали и склад боеприпасов в Большой Новоселке и районы сосредоточения в Селидово, Украинке и Покровске.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в Генштабе заявили, что ВСУ уничтожили один из штабов вражеского подразделения "Рубикон" в оккупированном Старобельске Луганской области. Россия же пытается выдать это поражение за удар по гражданскому объекту.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!