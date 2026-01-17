'Убийца' реактивных 'Шахедов'? Что известно об украинском дроне-перехватчике STING: скорость, цена и преимущества

Силы обороны Украины сбили реактивный дрон-камикадзе типа "Шахед", который российские оккупанты переоборудовали для несения советской ракеты Р-60. Перехват осуществили бойцы 1020-го зенитного ракетно-артиллерийского полка с применением украинского дрона STING. Видео подтверждает новую тактику врага и эффективный ответ украинской ПВО.

OBOZ.UA рассказывает, что известно об украинском дроне-перехватчике STING, который применили для уничтожения реактивного "Шахеда". Удар пришелся по хвостовой части ракеты Р-60, закрепленной на корпусе беспилотника.

Именно там расположены ключевые узлы: газогенератор, турбогенератор и маршевый двигатель, повреждение которых могло повлечь детонацию твердого топлива или полный вывод ракеты из строя. Этот эпизод стал уже третьим подтвержденным случаем использования российскими войсками дронов с подвешенными ракетами Р-60. Ранее подобные попытки фиксировались 1 декабря и 14 января, однако тогда ракеты не получили видимых повреждений – вероятно, удар приходился непосредственно по беспилотнику.

Украинский дрон-перехватчик – STING все чаще привлекают для борьбы с иранскими БПЛА типа Shahed-136 и их модификациями. STING – это специализированный FPV-дрон украинской разработки, созданный не для ударов по наземным целям, а именно для "охоты" в воздухе.

Его скорость превышает 160 км/ч, а новые версии способны разгоняться до более 300 км/ч, что позволяет догонять даже реактивные цели. Еще одно ключевое преимущество STING – экономическая эффективность.

Стоимость одной ракеты к NASAMS достигает около 1 млн долларов, тогда как дрон-камикадзе типа Shahed стоит в среднем 20-50 тысяч. Перехватчик STING, цена которого ориентировочно составляет 2,5 тысячи долларов, позволяет уничтожать массовые воздушные цели без непропорциональных затрат для оборонного бюджета.

В сочетании с мобильностью, устойчивостью к РЭБ и возможностью запуска с любой позиции, STING постепенно формирует новый эшелон противовоздушной обороны, адаптированный к современной дроновой войне.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что подразделение "ПОСИПАКИ" из состава 39-го зенитного ракетного полка уничтожило редкий российский разведывательный беспилотник "Сарыч-2" с помощью дрона-перехватчика "Генерал Черешня AIR".

БпЛА "Сарыч-2" является перспективной разведывательной разработкой российской армии, которая сейчас находится на стадии испытаний и экспериментального применения и еще не запущена в серийное производство.

