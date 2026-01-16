В Украине уничтожили редкий разведдрон РФ 'Сарыч-2'

Подразделение "ПОСИПАКИ" из состава 39-го зенитного ракетного полка уничтожило редкий российский разведывательный беспилотник "Сарыч-2" с помощью дрона-перехватчика "Генерал Черешня AIR".

БпЛА "Сарыч-2" является перспективной разведывательной разработкой российской армии, которая сейчас находится на стадии испытаний и экспериментального применения и еще не запущена в серийное производство. Хотя по данным российских медиа о планах запуска в серийное производство говорили еще в 2023 году.

По имеющимся данным, беспилотник способен развивать скорость до 110 км/ч и работать на высоте около 5 км. Размах крыльев "Сарыч-2" – 3,1 м. Продолжительность пребывания в воздухе – до 2,5 часа, что позволяет ему вести длительное наблюдение, в частности за позициями Сил обороны Украины.

Отдельную угрозу представляет наличие у данного дрона бортового компьютера со специализированным программным обеспечением. Оно позволяет идентифицировать боевую технику на расстоянии до 2,5 км, что значительно повышает разведывательные возможности аппарата.

По оценкам стоимость комплекса "Сарыч-2" составляет около $120 тысяч. Несмотря на ограниченное количество таких дронов, их применение может создавать существенные риски для украинских подразделений на передовой.

Уничтожение "Сарыч-2" подтверждает возможность эффективного противодействия даже перспективным и дорогим российским беспилотным системам с помощью значительно более дешевых дронов-перехватчиков.