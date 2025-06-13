Участвовал в разгоне Евромайдана: стало известно о смерти предателя из Крыма, который перешел на сторону России. Фото

Стало известно о ликвидации предателя родом из Крыма Олега Семова, который долгое время сотрудничал с российскими оккупантами. Военный преступник участвовал в разгоне Евромайдана в 2014 году.

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Об этом сообщает сайт "Миротворец". Семов родился в 1976 году и проживал в оккупированной Феодосии.

Он участвовал в вооруженной агрессии России и Беларуси против Украины, которая началась 24 февраля 2022 года, и выступал соучастником преступлений, совершенных российскими властями против украинского государства и его граждан. В составе резервного военного формирования "Барс-11" Семов непосредственно участвовал в боевых действиях против ВСУ.

В 2014 году присоединился к разгону участников Революции Гидности. Нарушил военную присягу, присоединившись к силам государства-оккупанта.

С марта 2020 года занимал должность руководителя так называемого "Штаба местного отделения муниципального образования городского округа Судак Крымского регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ".

Напомним, на Запорожье ликвидировали очередного коллаборанта, который сотрудничал с оккупантами. Житель села Водяное на оккупированной части региона Александр Узяков после захвата Запорожья вступил в российскую партию ЛДПР которую возглавлял Владимир Жириновский.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце апреля стало известно о ликвидации на территории РФ еще одного военного преступника, причастного к агрессивной войне РФ против Украины. Это руководитель конструкторского бюро Брянского электромеханического завода Евгений Рытиков. Предприятие модернизировало средства РЭБ и разрабатывало новые вооружения для российской армии.

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