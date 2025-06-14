Удар был нанесен кассетными боеприпасами HIMARS: появилось видео последствий атаки на колонну российской техники в Макеевке

Украинские военнослужащие нанесли удар по колонне российской оккупационной армии в Макеевке Донецкой области. Защитники нанесли огневое поражение с помощью кассетных боеприпасов HIMARS.

Видео дня

На опубликованных кадрах видно, что россияне понесли потери в живой силе и технике. Об этом в Telegram сообщил журналист Юрий Бутусов.

Он опубликовал видео, на котором оккупанты пытаются ликвидировать последствия удара ВСУ из реактивной системы залпового огня HIMARS. На место атаки захватчики пригнали несколько пожарных машин.

Также видно, что под удар кассетных боеприпасов попал "Камаз", возле которого лежат ликвидированные оккупанты. За кадром оккупант говорит, что кроме грузовика под удар попал УАЗ. При этом оккупант жалуется, что никто не успел эвакуироваться.

Еще на видео зафиксировано как минимум три уничтоженных автобуса с военными "черными" номерными знаками. Более того, оккупант подтверждает, что в уничтоженных транспортных средствах находились военные, которые оказались в эпицентре удара HIMARS.

Напомним, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили удары по важным объектам военно-промышленного комплекса России. В ночь на 14 июня подразделения Сил обороны Украины поразили мощности АО "ННК" в Самарской области РФ и комбината в Невинномысске Ставропольского края.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 июня в Генштабе заявили об ударе по важному объекту ВПК в Московской области. Речь идет о технопарке "Резонит" в Зубово Московской области. Операцию провели подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

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