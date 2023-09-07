Удар был не из артиллерии: в полиции уточнили данные по атаке РФ на Константиновку и назвали количество жертв

Днем 6 сентября российские террористы нанесли удар по рынку в Константиновке Донецкой области. В результате очередного теракта россиян погибло и было ранено много мирных жителей.

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На сегодняшний день эксперты устанавливают, каким именно видом вооружения террористы нанесли удар по гражданскому объекту. Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница отдела коммуникации полиции Донецкой области Александра Гаврилко.

По ее словам, сейчас известно о 16 погибших и 33 раненных людях. Гаврилко отметила, что полицейским и спасателям было сложно работать на месте военного преступления, потому что тела погибших были сильно изуродованы. В течение дня эксперты устанавливали личности погибших. При этом личность одного мужчины пока остается неизвестной.

"По официальной информации, у нас 16 тел погибших людей и 33 пострадавших. Сначала была информация о 17 погибших. Когда мы провели визуальный осмотр останков тел, мы установили, что они принадлежат 16 людям. Сейчас почти все идентифицированы. Четыре тела по состоянию на вчерашний вечер не идентифицировано, а уже сегодня на утро у нас остается один человек – это тело мужчины, родственники которого не появились", – сказала Гаврилко.

Также она добавила, что взрывотехники исключают версию, что российские террористы могли нанесли удар из артиллерии. На данный момент продолжаются экспертизы, по результатам которых станет известно, каким именно видом вооружения россияне убили мирных людей.

"На данный момент проводится экспертиза взрывотехниками, проходит проверка. Одно могу сказать: есть несколько версий по типу вооружения. Артиллерию мы исключаем. Есть несколько версий, но точная информация будет позже", – уточнила Гаврилко.

Напомним, 6 сентября российские войска обстреляли Константиновку, снаряды попали по рынку, где находились многие люди. Погибли 16 человек, среди них ребенок, ранения получили 33 гражданских.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский на фоне очередного удара российской армии по мирным украинцам – на этот раз по рынку в Константиновке Донецкой области, обратился к международной общественности. Теракт оккупантов показал миру, что с Москвой не может быть никаких договоренностей.

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