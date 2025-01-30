Удар по "Эпицентру" в Харькове: СБУ установила личности российских генералов, организовавших кровавую атаку. Фото

Служба безопасности Украины идентифицировала военных командиров РФ, отдавших приказ об авиаударе по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. В результате этой атаки погибли 19 мирных жителей, еще 46 получили ранения, а здание торгового центра было полностью уничтожено.

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Пресс-служба СБУ сообщила, что была собрана достаточная доказательная база на отдельных лиц по военному командованию РФ. Именно они организовали кровавую атаку 25 мая 2024 года.

По данным следствия, приказ о бомбардировках отдал командующий группировкой "Север" ВС РФ генерал-полковник Александр Лапин. Подготовку атаки координировал начальник штаба этой группировки генерал-лейтенант Валерий Солодчук. К операции также привлекли:

генерал-лейтенанта Олега Маковецкого, командующего 6-й армией ВВС и ПВО РФ;

генерал-майора Юрия Подоплелова, начальника штаба 6-й армии ВВС РФ;

полковника Алексея Лобода, командира 47-го бомбардировочного полка РФ.

Российские военные использовали бомбардировщики Су-34, выпустившие три авиабомбы УМПБ Д-30СН. Две из них попали в здание гипермаркета, еще одна не взорвалась.

СБУ заочно сообщила всем пяти фигурантам о подозрении по статье о нарушении законов и обычаев войны, повлекшей гибель людей (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины). Расследование продолжается, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Напомним, что российские оккупанты ударили по Харькову КАБами днем в субботу, 25 мая. Враг попал в гражданскую инфраструктуру – гипермаркет "Эпицентр", после чего там вспыхнул сильный пожар, а огонь охватил около 15 тыс. кв. м. Потушить ее смогли только через 16 часов.

В результате удара по "Эпицентру" погибли 19 человек: 12 мужчин и 7 женщин, среди которых были и дети – 17-летний парень и 12-летняя девочка. Жертв российских оккупантов искали круглосуточно среди пепла, используя спецтехнику. Тела были идентифицированы с помощью ДНК-тестов в мобильной лаборатории.

После этого российского преступления западные лидеры заявили, что обязуются привлечь Россию к ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце июня на месте "Эпицентра" в Харькове осталось сплошное пожарище. Жители города несли туда цветы для памяти жертв от российской агрессии. В сети показали жуткое видео этого места, снятое с высоты.