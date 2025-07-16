Удар 'Томагавком' по резиденции Путина изменит все: интервью с Ольгой Курносовой

Похоже, терпение президента США Дональда Трампа в отношении Кремля исчерпалось. Он уже не только открыто заявляет о том, что недоволен позицией Кремля и лично российского диктатора Владимира Путина. Глава Белого дома начал говорить с Москвой на языке ультиматумов. Так, он дал Путину 50 дней на заключение мирного соглашения с Украиной, по истечение которых, если соглашения не будет, США введут против России и ее торговых партнеров 100% тарифы. Также стало известно о том, что президент США задал вопрос украинскому президенту Владимиру Зеленскому, почему тот до сих пор не ударил по Москве.

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Стопроцентные торговые тарифы не станут смертельной мерой для Кремля, но действительно смогут создать агрессору немалые проблемы. Тем не менее, вероятно, Путин не примет ультиматум США и продолжит свою войну, поскольку убежден, что "Запад труслив". Изменить риторику и действия агрессора помог бы удар "Томагавком" по его резиденции в Ново-Огарево.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

– Трамп дал Путину пятьдесят дней на то, чтобы тот согласился на мирное соглашение. В противном случае будет иметь место введение тарифа в размере 100% против России и ее торговых партнеров. По вашему мнению, насколько вообще подобная мера смертельна для российской экономики? И почему Трамп обозначил настолько долгий срок, почему именно 50 дней?

– Это надо спрашивать у самого Трампа. Но, на мой взгляд, это уже давным-давно можно было бы сделать.

Я не могу сказать, что это смертельно для российской экономики, но это действительно достаточно болезненно. Главная задача подобной меры, конечно же, сделать так, чтобы у Путина стало меньше денег на войну. И я думаю, что эти санкции могут поспособствовать такой ситуации.

– Но как они будут работать на практике? Как это будет выглядеть?

– Ну, пока еще они даже не введены. По идее, это должны быть санкции против тех стран, которые покупают что-то у России. Тем не менее, как мы видим, теневой флот РФ пока ещё более-менее нормально работает.

Поэтому я не могу сказать, что у меня есть уверенность в том, что эти санкции будут работать на сто процентов. Но, безусловно, это лучше, чем ничего. На мой взгляд, гораздо полезнее было бы передать Украине "Томагавки".

– Как раз по поводу "Томагавков". Издание The Washington Post, ссылаясь на свои источники, сообщило о том, что якобы Трамп спросил у Зеленского, почему Киев до сих пор не ударил по Москве. Зеленский ответил: "Мы можем, если вы дадите нам оружие". Как вы думаете, является ли это, собственно, намеком на то, что Соединенные Штаты были бы не против, чтобы американская ракета, например, прилетела по Москве?

– На мой взгляд, да. И, собственно, Трамп все время об этом говорил еще во время своей первой президентской каденции. Но пока это только слова. Давайте всё-таки дождемся, когда он действительно передаст ракеты.

Как мы помним, буквально недавно было опубликовано его выступление, сделанное им во время первой каденции, в котором он угрожал Путину разбомбить Москву, если тот нападет на Украину. И он сказал, что Путин этому поверил на 10%. Я думаю, что этот разговор на ту же тему. Это то, что должно показать Путину серьезность намерений Трампа.

– Что, по вашему мнению, может произойти через 50 дней? Будет ли иметь место мирное соглашение? Ответит ли Путин на этот ультиматум Трампа?

– На мой взгляд, нет. Пока Путин у власти, я в мир не верю. Но все возможно.

– Как вы думаете, есть ли у Путина план В на этот случай? Если да, то в чем он состоит?

– Я не думаю, что у него есть план В. Просто потому, что он до сих пор уверен, что Запад труслив, и он сейчас в состоянии его напугать. И все то, что он делает, абсолютно все нацелено именно на это.

Если бы у него был план В, он бы не напал на Украину.

– Как вы думаете, как удар по Москве американской ракетой изменит позицию Путина? Или даже в таком случае нельзя ожидать больших перемен?

– Для этого надо не по Москве ударять, а по путинской резиденции в Ново- Огарево. Или по Рублевке, туда, где живет путинское ближайшее окружение. Вот это действительно может что-то изменить.