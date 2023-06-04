Ударили 'Искандерами': в Генштабе рассказали подробности удара по пригороду Днепра

Российская террористическая армия продолжает обстреливать мирные населенные пункты Украины. По пригороду Днепра 3 июня враг ударил ракетой "Искандер-К".

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В результате теракта десятки мирных жителей, в том числе, дети получили ранения. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 4 июня.

Ракетным ударом в Днепропетровской области был поврежден двухэтажный жилой дом. Более 20 гражданских лиц получили ранения средней и тяжелой степени тяжести, среди них есть дети.

Кроме того, за прошедшие сутки россияне нанесли ракетный удар по Донецкой области, применив оперативный тактический ракетный комплекс "Искандер". Также российские оккупанты нанесли 30 авиационных ударов и совершили 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В Генштабе ВСУ предупредили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Напомним, вечером 3 июня в Днепре прогремел мощный взрыв. Сразу после него в области была объявлена воздушная тревога. Под удар попала Подгородненская громада.

Ранее сообщалось,, что президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку. Он подчеркнул, что оккупанты понесут ответственность за все содеянное.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сеть попало видео первых минут после прилета российской ракеты в двухэтажный жилой дом в городе Подгородное под Днепром. На опубликованные кадры попали масштабы разрушений и момент спасения раненого из-под завалов.