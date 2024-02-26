Ударом снесло крышу дома, повредило авто: появилось видео последствий атаки РФ на Днепр

Вечером воскресенья, 25 февраля, российские оккупанты нанесли удар по Днепру и его пригородам ракетами и дронами-камикадзе Shahed. В результате атаки есть пострадавшие и разрушения гражданской инфраструктуры.

Видео последствий опубликовало Радио Свобода. Женщина, чьему дому был причинен вред, рассказала, что ее муж и ребенок находятся в больнице.

Она отметила, что после удара вокруг "все было в крови", но ранения не слишком серьезны.

По словам мэра Днепра Бориса Филатова, под огнем оказался частный сектор – повреждены крыши, фасады, окна, а также несколько легковых автомобилей и грузовик.

Кроме того, из-за падения обломков вражеского железа выбиты окна в трех пятиэтажках и производственных постройках одного из предприятий.

Всего в результате вражеских обстрелов повреждены 10 частных домов и несколько авто. Среди пострадавших мужчины 41 и 49 лет и женщины – 20 и 60 лет. Все находятся в больнице.

Силы ПВО вечером 25 февраля сообщили, что были сбиты три крылатых ракеты и три дрона-камикадзе над Днепром.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Также 25 февраля россияне убили человека в Никополе на Днепропетровщине, сбросив с БпЛА взрывчатку на грузовой автомобиль. Погиб 57-летний водитель находившегося за рулем грузовика.

- Спикер ПС ВСУ Юрий Игнат выразил мнение, что уничтожение уже второго российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 не заставит армию государства-агрессоры уменьшить количество ракетных атак по Украине. Однако эта серьезная для России потеря поможет нашему государству.