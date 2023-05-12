Удары будут по ключевым целям: ВСУ начали 'формировать' операции для контрнаступления – CNN

Силы обороны Украины начали "формировать" операции накануне долгожданного контрнаступления против оккупационных войск РФ. Оно предполагает поражение вражеских целей – складов оружия и БК, командных центров, бронетехники и систем артиллерии – для подготовки поля сражения для наступательных групп.

Видео дня

Такие действия представляют собой стандартную тактику войск, разработанную перед крупными объединенными операциями на фронте. Об этом со ссылкой на высокопоставленных американского и западного военных чиновников сообщает CNN.

Они напомнили, что когда в конце прошлого лета ВСУ начали контрнаступление в южной и северо-восточной частях Украины, их штурмам также предшествовали воздушные атаки. Защитники сбрасывали "бавовну" на сосредоточения оккупантов и их материальных ресурсов, чтобы сформировать поле боя.

По словам высокопоставленного военного чиновника США, и в этот раз такие формирования могут занять много дней до того, как начнется основная часть любого запланированного украинского наступления.

CNN процитировало и недавние слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что армии все еще нужно "немного больше времени", прежде чем прибегнуть к долгожданному для всех контрнаступлению. Это необходимо для того, чтобы стране поступило больше выделенной Западом военной помощи.

"С тем, что у нас есть, мы можем идти вперед и быть успешными. Но мы потеряли бы много людей. Я считаю, что это неприемлемо. Поэтому нам нужно подождать. Нам еще нужно немного времени", – сказал он в интервью BBC.

Среди поставок, которых все еще ждет Украина, выделяют бронетехнику. В частности, танки, которые, подчеркнул Зеленский, "поступают партиями".

В то же время CNN отмечает, что указанные операции "формирования" могут быть разработаны для того, чтобы намеренно запутать врага. Как известно, оккупанты на уровне простых сил и командования паникуют на фоне незнания, где и когда будут наступать Силы обороны Украины.

"Прошлым летом Харьков мало что мог смягчить. Это было молниеносное наземное наступление. А самое большое "формирование" происходило в Херсоне из-за дальних атак на мосты, склады боеприпасов и командные центры. Большинство из них были осуществлены HIMARS. Было несколько, но не много авиаударов", – напомнило издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Пентагоне заявили, что очень доверяют украинцам, находясь в ожидании контрнаступления ВСУ. Как один из крупнейших партнеров Украины, США с нетерпением ждут возможности увидеть, на что способны наши военные в этих атаках.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!