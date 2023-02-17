В Луганск прибыла команда инструкторов из Ирана: будут учить оккупантов применять дроны

Российских военнослужащих на востоке Украины будут обучать использовать ударные дроны иранского производства. Для этого в Луганск, захваченный противником в 2014 году, приехала команда инструкторов из Ирана.

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Об этом узнала украинская разведка. Данными поделился Генеральный штаб ВСУ в оперативной сводке утром 17 февраля (359-е сутки полномасштабного вторжения).

Вероятно, речь идет о дронах-камикадзе типа Shahed или других беспилотниках иранского производства, о поставках которых Москва смогла договориться с Тегераном.

В Генштабе не уточнили, когда именно и в каком количестве иранские военные прибыли на временно оккупированную территорию нашей страны.

Напомним, что на первом этапе войны захватчики тоже проходили обучение, как пользоваться Shahed-136, но оно проходило на юге Украины. Члены иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) приезжали в Крым и на Херсонщину, чтобы делиться знаниями с российскими военными. Тегеран все обвинения в этом отрицает.

Добавим, что в целом на фронте наступательные действия врага продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Более детально со свежей сводкой ГШ ВС Украины можно ознакомиться по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Иран мог передать стране-агрессору два усовершенствованных типа дронов – Shahed 191 и 129. Эти беспилотники имеют увеличенный радиус действия.

– СМИ пишут, что Иран модифицирует ударные беспилотники, которые он поставляет России, чтобы боеголовки БПЛА могли нанести максимальный ущерб объектам инфраструктуры.

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