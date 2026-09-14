Удары дронов по западу Украины обеспечивали ретрансляторы с территории Беларуси: Демченко раскрыл подробности

Беларусь продолжает содействовать России в нанесении ударов по Украине, фактически предоставляя свою территорию для обеспечения работы российских воздушных средств. Такая поддержка касалась, в частности, атак по Ровенской, Волынской и Львовской областям.

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Об этом сообщает пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Информацию передает агентство "Укринформ".

Речь идет не непосредственно о запуске всех ударных средств с белорусской территории, а об обеспечении их работы с помощью инфраструктуры, расположенной в Беларуси.

"Мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, ведь даже эти воздушные удары, которые касались Ровенской, Волынской и Львовской областей, — всё это обеспечивалось фактически с территории Беларуси", — отметил Демченко.

Российские воздушные средства, которые применялись во время атак, получали сигнал через ретрансляторы. Часть таких средств расположена на территории Беларуси, что позволяет обеспечивать функционирование российских ударных систем во время атак по украинским регионам.

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Таким образом, белорусская территория продолжает использоваться Россией в качестве элемента обеспечения воздушных ударов по Украине, в частности на западном направлении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что страна-агрессор Россия вновь использует территорию Беларуси для расширения возможностей ударных дронов во время воздушных атак на Украину. В частности, украинская разведка вновь зафиксировала деятельность активных ретрансляторов спутникового сигнала вдоль белорусско-украинской границы.

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