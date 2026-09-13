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"Удары могут стать более частыми": мэр Ивано-Франковска рассказал об атаке на город и выступил с тревожным предупреждением

Иван Черленский
War
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Поврежденный дом в Ивано-Франковске после атаки, 13 сентября 2026 года
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Утром 13 сентября, в воскресенье, Ивано-Франковск подвергся атаке российских "шахидов". Удары пришлись по гражданской инфраструктуре, однако благодаря работе ПВО и слаженным действиям ВСУ удалось избежать более серьезных повреждений.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Telegram. По его словам, в результате удара один человек получил травмы и был госпитализирован. В одном из микрорайонов города незначительно повреждены окна.

Дом, повреждённый в результате атаки на Ивано-Франковск, 13 сентября 2026 года.
Поврежденный дом в одном из микрорайонов Ивано-Франковска, 13 сентября 2026 года.

Мэр отметил, что есть информация о возможном учащении ударов по западу Украины.

Марцинкив также напомнил, что жители многоквартирных домов совместно с городскими властями могут обустроить самое простое укрытие. Город готов выделить 80% средств – до 500 тысяч гривен, остальные 20% составят софинансирование.

Кроме того, все учебные заведения в ночное время и в выходные дни открыты для использования их укрытий, добавил мэр города.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 13 сентября Россия атаковала Украину 453 беспилотниками различных типов и "Бандеролями". Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 405 вражеских БПЛА и четыре S8000 "Бандероль".

По данным Воздушных сил ВСУ, попадания средств воздушного нападения зафиксированы в 13 точках, ещё в семи местах упали обломки сбитых целей.

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