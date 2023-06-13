Удары точно в цель: бойцы ССО с помощью FPV-дронов подавили вражеские штурмы на юге. Видео

На юге бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины остановили вражеские атаки. На захват украинских позиций оккупанты отправили две штурмовые группы.

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Обе были уничтожены с помощью ударных FPV-дронов. Подробности и кадры поразительной "денацификации" обнародовали в ССО (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Кадры боевой работы были сняты операторами БПЛА на южном направлении. Воины учебно-тренировочного центра Сил специальных операций показали, как работают по противнику, пытавшемуся штурмом взять позиции Сил обороны. Атаку российских военных отразили воины ССО вместе с побратимами-пехотинцами. Затем противник совершил вторую попытку штурма. Но ее также успешно отбили", – говорится в сообщении.

Каждая из штурмовых групп насчитывала более десятка оккупантов. От украинских воинов они тщетно пытались укрыться в разбитых домах местных жителей.

"В ходе боя необычайную эффективность продемонстрировали операторы FPV-дронов ССО Украины. Несмотря на попытки вражеских бойцов спрятаться в укрытиях, многие из них были уничтожены ударами беспилотников", – добавили в ССО.

Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки ВСУ продвинулись на расстояние до километра на Бердянском направлении. Оккупантов выбили почти с трех квадратных километров территории.

Есть успехи у украинских воинов и на Бахмутском, Донецком, Таврическом и Торецком направлениях.