Удары точно в цель: бойцы ССО с помощью FPV-дронов подавили вражеские штурмы на юге. Видео
На юге бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины остановили вражеские атаки. На захват украинских позиций оккупанты отправили две штурмовые группы.
Обе были уничтожены с помощью ударных FPV-дронов. Подробности и кадры поразительной "денацификации" обнародовали в ССО (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Кадры боевой работы были сняты операторами БПЛА на южном направлении. Воины учебно-тренировочного центра Сил специальных операций показали, как работают по противнику, пытавшемуся штурмом взять позиции Сил обороны. Атаку российских военных отразили воины ССО вместе с побратимами-пехотинцами. Затем противник совершил вторую попытку штурма. Но ее также успешно отбили", – говорится в сообщении.
Каждая из штурмовых групп насчитывала более десятка оккупантов. От украинских воинов они тщетно пытались укрыться в разбитых домах местных жителей.
"В ходе боя необычайную эффективность продемонстрировали операторы FPV-дронов ССО Украины. Несмотря на попытки вражеских бойцов спрятаться в укрытиях, многие из них были уничтожены ударами беспилотников", – добавили в ССО.
Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки ВСУ продвинулись на расстояние до километра на Бердянском направлении. Оккупантов выбили почти с трех квадратных километров территории.
Есть успехи у украинских воинов и на Бахмутском, Донецком, Таврическом и Торецком направлениях.
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