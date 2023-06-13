ВСУ продвинулись на расстояние до километра на Бердянском направлении – Генштаб

Вооруженные силы Украины добились успехов на Бердянском направлении. Защитники Украины за прошедшие сутки продвинулись там на расстояние от 500 м до 1 км.

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Под контроль украинской армии перешло до трех квадратных километров территории. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев во время прямого включения из Military Media Center.

Так, по словам Ковалева, в ходе ведения наступательной операции войска ударной группировки Сил обороны Украины за прошедшие сутки на Бердянском направлении продвинулись от 500 метров до 1 километра, украинские воины освободили территории площадью до трех квадратных километров.

Также представитель Генштаба отметил, что защитники Украины добились успеха и на Бахмутском и Торецком направлениях.

"По состоянию на сейчас наступление проводится на Бахмутском направлении, наши войска продолжают штурмовые действия. Есть успех в районе Берховского водохранилища. Продвижение наших войск за минувшие сутки здесь составило 250 метров, а на Торецком направлении украинские войска продвинулись на 200 метров", – сообщил Ковалев.

На направлениях, где украинские воины держат оборону, не потеряна ни одна позиция, несмотря на то что захватчики бьют из всех видов вооружения и наносят авиационные удары.

В общей сложности за неделю на Бахмутском направлении продвижение Сил обороны составило 1,5 км на левом фланге и 3,5 км на правом. Освобождены 7 населенных пунктов: Лобково, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.

На Таврическом и Донецком направлениях за неделю украинские воины продвинулись вперед на 6,5 км, площадь освобожденных территорий составила более 100 кв. км.

В то же время в Минобороны рассказали, что сейчас бои продолжаются в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, вблизи Макаровки на Ореховском направлении, возле Марьинки и Ягодного на Бахмутском, а также Веселого на Лиманском.

"Враг делает все, чтобы удержать захваченные им позиции. Активно применяет штурмовую и армейскую авиацию, ведет интенсивный артиллерийский огонь. Наши войска во время наступления сталкиваются со сплошными минными полями, которые соединены с противотанковыми рвами. Все это сочетается с постоянными контратаками вражеских подразделений на бронетехнике и массовым применением ПТУРов и дронов-камикадзе", – отметила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Напомним, ранее в ОП высказались о контрнаступлении и спрогнозировали его сроки. Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква посоветовал не ждать быстрых результатов на передовой: для освобождения всех оккупированных территорий Украины может потребоваться "много месяцев".

Жовква добавил, что нынешнее наступление "вероятно, не будет последней контрнаступательной операцией", и подчеркнул, что для победы над российской агрессией Украине нужна помощь западных партнеров. В частности, украинской армии требуется больше артиллерии и боеприпасов.

Он также заверил, что в итоге деоккупирована будет вся Украина, включая Крым.