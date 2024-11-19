"Удержать Курскую область и не только": политолог объяснила, на что рассчитывают США, позволив Украине применять дальнобойное оружие по территории РФ
США, дав Украине "зеленый свет" на применение дальнобойного оружия по территории РФ, не думают, что это кардинально изменит ход войны. Однако, как пишут The New York Times и Washington Post, в Белом доме рассчитывают, что Киев сможет по крайней мере остановить активное продвижение российских войск.
Вероятно, есть предположения, что Украина все-таки будет вынуждена сесть за стол переговоров. И для того, чтобы уравновесить территории, Украине нужно иметь свои силы в Курской области РФ. Об этом в интервью OBOZ.UA сказала политолог-американист Александра Филипенко.
"Для того, чтобы эта Курская область была частью, скажем так, подконтрольной Украине, и это было способом давления на российскую сторону, соответственно, вот этому ATACMS могут помочь", – отметила она. Это разрешение от Штатов имеет и большое психологическое значение.
Причиной того, что Вашингтон все же принял такое решение, называют участие в войне против Украины северокорейских войск, которое очень беспокоит США и Китай. В этом есть точка соприкосновения в интересах двух последних стран.
"Китаю совсем не хочется, чтобы Северная Корея входила в орбиту, скажем так, Москвы. Китай совсем не хочет, чтобы Северная Корея опиралась хоть на кого-то другого, кроме, собственно говоря, Китая, который был всегда единственным, можно сказать, спасителем Северной Кореи. США очень опасаются того, какие именно технологии в ответ на эту помощь людьми получает Северная Корея. Это ракетные технологии или какие, какого рода технологии", – объяснила Филипенко.
Она считает, что такой шаг американцев может быть давлением на Пекин для того, чтобы он "одернул" Северную Корею. Политолог не исключает, что встреча лидеров Джо Байдена и Си Цзиньпина, которая произошла на днях и которая имела очень дружеский характер, также затрагивала и эту тему.
"И я не хочу исключать, что Си Цзиньпинь был в курсе этого решения администрации Байдена. И, возможно, Байден не так быстро дал это разрешение, не сразу после победы Трампа, именно ожидая встречи с китайским лидером. Поскольку Китай тоже не хочет, чтобы северокорейские войска в этом участвовали. Китаю не нравится участие Северной Кореи в войне", – сказала она.
По мнению Филипенко это может привести не к эскалации со стороны Китая, а наоборот – к давлению на Северную Корею для того, чтобы она, по крайней мере, не посылала еще больше войск и не передавала еще больше оружия РФ.Добавим, что, как считает политолог, разрешение президента США Джо Байдена на применение Украиной дальнобойного оружия по территории России, скорее всего, было согласовано с администрацией Дональда Трампа. На это указывает ряд факторов.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Вечером 17 ноября СМИ сообщили, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине бить дальнобойными ракетами вглубь России. Вооруженные силы Украины могут атаковать агрессора ракетами ATACMS.
– Отмечалось, что это ответ на решение России вовлечь северокорейские войска в войну. В материале также говорится, что это "существенное изменение политики США в войне между Украиной и РФ".
– Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что США разрешили Украине применять ракеты дальностью до 300 км для ударов по территории России.
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