Угроза вражеской авиации: воздушную тревогу объявляли по всей Украине

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах Украины по состоянию на 15:30 заявили, что онасвязана со взлетом вражеского МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области РФ.

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"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины связана со взлетом МиГ-31К с аэродрома Саваслейка", – сообщили в ВС ВСУ.

По состоянию на 15:46 тревогу отменили по всем областям, кроме Харьковской.

По данным мониторинговых каналов, МиГи совершили посадку на аэродроме вылета.

Как известно, модернизированный МиГ-31К является основным носителем российских гиперзвуковых ракет "Кинжал".

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