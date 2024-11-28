Угрожают конфисковать: новое командование армии РФ запретило использование личного и волонтерского транспорта на войне в Украине – ISW

Российское командование, вероятно, ввело ограничение на использование военными армии РФ личного и волонтерского транспорта на войне в Украине в рамках централизации сил. По словам российского милблогера, в ночь с 26 на 27 ноября военные получили аудиосообщение с угрозами наказания за использование незарегистрированных транспортных средств.

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Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW). В частности, речь шла об отправке на передовую вместе с командирами, допустившими нарушение.

Есть предположение, что приказ мог выдать новый командующий Южного военного округа генерал-лейтенант Александр Санчик, хотя это не подтверждено.

Милблогер отметил, что этот приказ фактически дает российскому военному командованию право останавливать и конфисковывать частные транспортные средства волонтеров, которые доставляют гуманитарную помощь, а также привлекать водителей и их командиров к штурмовым действиям в качестве наказания за нарушение.

В то же время милблогер предположил, что время и жесткость приказа могут свидетельствовать о его возможной фальшивости. Это могло бы позволить военному командованию изменить решение под давлением общественного протеста и продемонстрировать "отзывчивость". Другие милблогеры выразили обеспокоенность, что такой приказ существенно навредит волонтерскому сообществу, которое занимается эвакуацией военных и доставкой грузов на передовую. Они также предупредили, что централизация поставок гуманитарной помощи силами Министерства обороны России может привести к нехватке обеспечения на фронте.

С начала 2023 г. российское командование пытается ограничить использование личного транспорта и электронных устройств в зоне боевых действий, а также усилить контроль над личным составом на передовой, стремясь централизовать управление своими силами.

Ранее сообщалось, что минобороны России провело ротацию командующих группировок захватчиков. На должность командующих группировок "Восток" и "Юг" назначены генерал-лейтенанты Андрей Иванаев и Александр Санчик соответственно. Кроме того, генерал-полковник Александр Лапин остался на должности командующего группировкой "Север".

Перед этим командующий российской группировкой захватчиков "Юг", генерал-полковник Геннадий Анашкин был лишён должности. Хотя официального сообщения руководство оккупантов не сделало, утверждается, что генерал откровенно врал относительно ситуации на фронте.

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