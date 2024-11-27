В армии РФ назначили новых командующих воюющими в Украине группировками: что о них известно

Минобороны России провело ротацию командующих группировками захватчиков. На должность командующих группировок "Восток" и "Юг" назначены генерал-лейтенанты Андрей Иванаев и Александр Санчик соответственно. Кроме того, генерал-полковник Александр Лапин остался в должности командующего группировкой "Север".

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Об этом сообщают российские СМИ, ссылающиеся на свои источники в министерстве. Официального сообщения о ротации командующих группировками захватчиков российские ведомства не сделали.

Все названные генералы – широко известные личности среди россиян. Что интересно – все они не раз критиковались российскими военными блогерами и пропагандистами, а другие известные военные преступники (Евгений Пригожин, Игорь Стрелков-Гиркин и т.д.) обвиняли их в некомпетентности.

Что известно об Иванаеве

Новый командующий группировкой захватчиков "Восток" Андрей Иванаев занимает должность первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа. Ранее был командующим 20-й общевойсковой армией ВС РФ. Генерал в 2022 году являлся одним из организаторов оккупации Харьковской области.

Как пишут российские военные блогеры, этот генерал не только "невероятно неразумен", но и "постоянно синий". Кроме того Иванаев является адептом мясных штурмов.

Генерала начали критиковать после первой волны украинского контрнаступления и освобождения оккупированной территории Харьковщины, поскольку именно Иванаев якобы отвечал за удержание захваченных земель.

Что известно о Лапине

Командующий группировкой "Север" Александр Лапин в 2022 году командовал Центральным военным округом и группировкой "Центр". Его постоянно критиковали глава Чечни Рамзан Кадыров и глава ППК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Именно Лапин с 2023 года ответственен за безопасность в Курской области. Личным приказом он распустил межведомственный совет по охране региона – считается, что это решение способствовало как вхождению ВСУ на российскую территорию, так и закреплению там.

Так или иначе, но Лапин продолжает командовать группировкой "Север", которая сейчас пытается отбить Курщину.

По образованию Лапин танкист, но непосредственно танком или БТР никогда не руководил. Он всегда был на руководящих должностях. Так, с 2009 года Лапин служил заместителем командующего 58-й армией. В апреле 2012 года он назначен командующим 20-й гвардейской общевойсковой армией западного военного округа. В 2017 году занимал должность начальника штаба группировки войск в Сирии.

Кстати, Александр Лапин наградил медалью Жукова своего сына, подполковника Дениса Лапина за неудачное наступление россиян на Сумы и Чернигов. Это произошло в мае 2022 года, когда российская армия убегала из черниговского и киевского направлений. А уже после "удачного побега" российский диктатор наградил Лапина званием героя России.

Что известно о Санчике

Генерал-лейтенант Александр Санчик с 2020 года занимал должность командующего 35 общевойсковой армией восточного военного округа. В мае этого года он был замечен на совещании у главы Кремля в качестве временно исполняющего обязанности командующего войсками восточного военного округа.

Санчик также не раз обвинялся провоенными блогерами РФ в некомпетентности. И это несмотря на его опыт войны в Грузии и Сирии. В 2008 году, будучи командиром 136-й отдельной мотострелковой бригады, в ходе российской агрессии против Грузии принимал участие в уничтожении мирных жителей, за что был награжден командованием орденом.

В 2018 году как представитель командования группы российских войск в Сирии Санчик планировал и руководил проведением военных операций, которые привели к массовой гибели местного гражданского населения, квалифицированного международным сообществом как военное преступление.

С февраля по апрель 2022 именно Санчик руководил действиями захватчиков во время операции по захвату Киева с западного направления. То есть и сам Санчик, и его подчиненные причастны ко всем военным преступлениям против мирного населения Киевской области.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший командующий группировкой "Юг" генерал-полковник Геннадий Анашкин был снят с должности. Хотя официального сообщения руководство оккупантов не сделало, утверждается, что генерал откровенно врал по положению дел на фронте.

Между тем, нынешние темпы роста числа смертей российских оккупантов на войне против Украины рекордны за все время полномасштабной войны. Показатели за сентябрь, октябрь и ноябрь превышают цифры в прошлом году в полтора раза и более чем в два раза за данные 2022 года.

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