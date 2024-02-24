'Уходят лучшие': на фронте погиб доброволец Алексей Недоля, осиротели пятеро детей. Фото

На войне в Украине погиб доброволец Алексей Недоля, известный киевский спортсмен и отец пятерых детей. Воин служил в 130-м отдельном батальоне сил ТрО.

О гибели мужа сообщила его жена Лилия. У Алексея остались супруга, сын, четыре дочери и множество друзей, которые в шоке от потери.

Мужчина профессионально занимался парусным спортом, тренировал украинских спортсменов и имел звание мастера спорта. Его коллеги называли Алексея одним из отцов нашей большой парусной спартаковской семьи.

Недоля служил в 130-м отдельном батальоне сил ТРО ВСУ. Это подразделение занимает особое место в истории Украины, потому что стало первым батальоном из состава Сил терробороны, получившим Боевое Знамя от президента.

130-й отдельный батальон оборонял и освобождал Киев, Ирпень, Харьков, Харьковщину, Белогоровку в Луганской области, Бахмут. Каждый его военнослужащий является примером патриотизма и героизма, ведущего Украину вперед к победе.

Ранее на фронте погиб главный сержант роты БПАК в рядах 33-й ОМБр Олег Ширма из Тернопольской области. Он отказался от работы за границей, чтобы защищать от врага родную землю.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время боя с врагом погиб военный из Киевщины Юрий Макаренко. Жизнь защитника Украины оборвалась 15 февраля в Донецкой области.

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