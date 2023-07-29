Украденная жизнь: как выглядит оккупированный Россией Мариуполь в июле 2023 года. Фото

В сети появились новые кадры из оккупированного россиянами Мариуполя. Так, в городе, где в мирные времена бурлила жизнь, местные жители и туристы отдыхали на пляжах, сейчас царит сплошная разруха.

Видео дня

Свежие снимки Мариуполя выложил в своем Telegram-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Так, фото из современного Мариуполя, где, по официальным данным, погибли десятки тысяч человек, напоминают скорее картины Чернобыля.

В городе до сих пор много разрушенных и поврежденных домов, которые оккупанты продолжают демонтировать. На улицах пусто, лишь редко можно встретить человека. Пляжи Азовского моря также пустые.

"Мариуполь. Июль 2023 года. Украденная жизнь" – прокомментировал фото Андрющенко.

Напомним, что после жестоких обстрелов и захвата Мариуполя исторический центр этого города был полностью разрушен. За более чем год оккупации центр никто так и не взялся отстраивать: он остается мертвым.

Также ранее Андрющенко показал, как оккупанты сдают Мариуполь на металлолом. В разрушенном городе продолжается разграбление в промышленных масштабах. Сначала оккупанты порезали на металлолом предприятия, а теперь взялись за железнодорожные вагоны. Их отправляют на переплавку.