Украина активно поставляет на фронт макеты оружия, чтобы Россия била по ложным целям – The Telegraph

Украина массово поставляет на фронт муляжи оружия, чтобы войска России били по ложным целям. Спрос на поддельное оружие резко возрос, поскольку украинские защитники сталкиваются с усилением российских ударов и сокращением поставок.

Об этом пишет британская газета The Telegraph. Как говорится в статье, опубликованной 29 марта, добровольцы строят модели ракетных установок и артиллерийских орудий натуральной величины из подручных материалов, чтобы заставить противника тратить боеприпасы на фейковые цели.

В частности, только одна из групп таких добровольцев за последний год построила более 200 макетов противотанковых управляемых ракетных комплексов (ПТРК) "Стугна" и двух 152-мм гаубичных артиллерийских орудий Д-20, которые были развернуты на линии столкновения.

На разработку первой имитационной ракетной установки ушло два месяца, а ее стоимость составила около 3-4 тыс. грн.

С тех пор процесс производства был ускорен до нескольких дней, а цена снижена до 1 тыс. грн.

Также от военных поступил заказ на разработку более сложных моделей, в том числе муляжа ЗРК Patriot. Его разработка обойдется примерно в 10 тыс. долларов.

Также в Украине создают фальшивые системы Starlink, по которым также бьют оккупанты. Ложные терминалы размещают поблизости с настоящими, чтобы сбить с толку разведку врага.

В то же время защитники Украины отмечают, что фальшивое оружие вряд ли станет решением проблемы задержек с помощью от Запада.

"Основная идея этих моделей – измотать противника и увидеть его позицию. Нам нужно настоящее оружие, потому что мы можем выиграть войну только с настоящим оружием", – говорят они.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее CNN написала, что сотни единиц военной техники, якобы "уничтоженной" оккупантами, оказались муляжами. РФ на фронте массово уничтожает макеты гаубиц Д-20, М777, минометов, РЛС и средств ПВО.

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