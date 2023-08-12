Украина дала Западу обещание относительно дальнобойных ракет Taurus и ATACMS: Кулеба призвал ускорить поставки

Власти Украины дали обещание западным партнерам относительно немецких дальнобойных ракет Taurus и американских ракет ATACMS, если они будут переданы Силам обороны. Киев пообещал, что это оружие будет использовано только в рамках нашей страны.

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Об этом на своем аккаунте в Twitter глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу, 11 августа. Он призвал партнеров не медлить с поставками украинской армии этих ракет.

Он отметил: чем больше дальность ракет, тем скорее закончиться в Украине начатая страной-агрессором Россией война.

"Ракеты большой дальности оказались решающими. Вот почему Taurus и ATACMS необходимы для успеха Украины, и мы просим партнеров предоставить их как можно скорее. Обе будут использоваться исключительно внутри наших границ. Чем больше дальность ракеты, тем короче война", – написал украинский министр.

Как известно, Германия пока не решается передать Украине ракеты Taurus, дальность которых до 500 км, опасаясь, что Силы обороны могут применить их для ударов по территории России. Такое же опасение есть и у США относительно ракет ATACMS.

Накануне издание Spiegel сообщило, что правительство ФРГ, по всей видимости, рассматривает вопрос о поставке Украине Taurus. Однако Берлин против того, чтобы это оружие било по территории России. В связи с этим ракеты могут специально модифицировать.

В издании предположили, что Шольц не одобрит поставку этих ракет, пока не убедится в том, что они не смогут атаковать страну-агрессор.

Что касается ATACMS, то в июле издание The New York Times сообщило, что в Белом доме продолжаются "тихие дебаты" относительно того, передавать ли их Украине. Эта тема приобрела новую актуальность после того, как Франция на Вильнюсском саммите НАТО объявила о передаче своего аналога британских Storm Shadow – ракет SCALP. Администрация президента США Джо Байдена пока не решается на такой шаг.

Как известно, дальность ATACMS– от 165 до 310 км в зависимости от модификации.

Как сообщал OBOZREVATEL, члены Конгресса США поддерживают передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS для реактивных систем залпового огня. Эти снаряды способны долетать на расстояние 300 км – а это значит, что ВСУ смогут ударить по Крымскому мосту и военным объектам на оккупированном полуострове.

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