Украина даже теоретически не получит все 128 истребителей F-16: Катков назвал причину

Потребность Украины в многоцелевых истребителях F-16 составляет 128 единиц, но на практике она не получит столько даже несмотря на то, что в США они есть. Ведь у страны нет подготовленных пилотов, нужной инфраструктуры и средств для эффективной защиты западных самолетов.

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На это указал главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире Radio NV. Он отметил, что американцы не могут передать дополнительные истребители, поскольку сами испытывают дефицит боевой авиации (сказываются годы сокращения армии).

"Потому что сейчас в США критическая нехватка самой авиации. Конгресс против списания. А то, что они списывают, это уже тот хлам, который даже не всегда годится для того, чтобы быть мишенью", – заверил собеседник.

Также он подчеркнул, что на 128 самолетов нужно по меньшей мере столько же пилотов, а взять их негде. Подготовка пилота – это много месяцев обучения. Эксперт привел пример с румынским новосозданным Центром подготовки пилотов F-16, который за восемь месяцев подготовки выпустил всего семь пилотов.

По его словам, даже если решить проблему, привлекая на истребители иностранных добровольцев-пилотов, "это не решает проблему с размещением 128 самолетов", которые российские оккупационные войска обязательно будут пытаться уничтожить на земле.

"Все 128 физически на один аэродром не помещаются. На одном обычно становится только 12 самолетов. Так, необходимо иметь 10 подготовленных аэродромов для того, чтобы эти самолеты базировались в Украине, ежедневно совершали полеты. В Украине есть 10 аэродромов с твердым полноценным покрытием под F-16, на которых они свои шасси не побьют достаточно быстро, с соответствующим количеством арочных укрытий? Вопрос открыт. Вероятнее, что нет", – сказал Катков.

Еще одной проблемой он назвал защиту аэродромов. Например, для защиты их от ракетных атак РФ требуется по меньшей мере 20 батарей зенитно-ракетных систем Patriot (хотя бы по две на каждый), не говоря уже о системах ПВО меньшей дальности.

"Поэтому вот эти 128 истребителей, которые являются неотложной потребностью, потому что враг использует до 300 единиц своей авиации каждый день... Есть ли возможность в Украине даже теоретически иметь 128 истребителей F-16? Есть. Есть ли возможность достать пилотов? Есть. Есть ли возможность разместить самолеты так, чтобы они не были уничтожены в первый день? Даже в теории – нет", – подытожил Катков.

Напомним: 31 июля распространилась информация о том, что Украина якобы уже получила первые истребители F-16. В Офисе президента и Белом доме США дали понять, что официально не будут подтверждать эту информацию. А вот министр обороны Британии Грант Шеппс отреагировал на вероятное появление у Украины современных истребителей, заявив, что это событие знаменует поворотный момент в борьбе Сил обороны против армии РФ и ее самолетов Су-35.

В то же время российские пропагандисты уже пригрозили разведывать украинские аэродромы и уничтожать западные самолеты. Оккупанты даже разместили на Донетчине ЗРУ "Бук" для охоты на F-16.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт Александр Коваленко рассказал, на что способны F-16 в украинском небе. Также он указал на появившийся в Сил обороны козырь для борьбы с российской авиацией.

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