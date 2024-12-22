'Украина для Путина – это только один из кейсов': Селезнев объяснил, повлияет ли на развитие событий инаугурация Трампа

Российский диктатор Владимир Путин хотел бы, чтобы РФ вошла в тройку мировых лидеров наравне с США и Китаем, которые разделили бы планету между собой как во время Ялтинской или Потсдамской конференций. Однако избранный президент США вряд ли пойдет такой формат, поскольку РФ для него только сателлит Китая.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт Владислав Селезнев. Он указал, что ко дню инаугурации Трампа Путин "будет стараться создать максимально комфортные условия для возможного выхода на переговорный трек".

"Вполне возможно, он рассчитывает, что Трамп заставит украинское военно-политическое руководство согласиться на часть ультимативных условий Кремля. Но фактор неготовности руководства нашей страны к таким действиям очевиден. Это была бы политическая смерть любого политического деятеля нашей страны, независимо от статуса и ранга, который только заикнется о таких форматах и вариантах", – считает Селезнев.

Он добавил: очевидно, что украинское общество негативно воспринимает "любые варианты, связанные с капитуляцией" перед страной-агрессором. Иная ситуация могла бы сложиться в случае массивной бомбардировки Украины новыми российскими ракетами.

"Говорить о предпосылках принятия украинским обществом таких условий можно только в случае, если противник совершит акт фактически государственного террора. Я имею в виду масштабную ракетную атаку с применением комплекса РС-26 "Рубеж", других ракетных систем среднего или дальнего радиуса действия, что может привести к колоссальным потерям. То есть своего рода зеркало событий 1945 года – американская бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, приведшая тогда к капитуляции империалистической Японии", – сравнил эксперт.

Что касается того, готов ли Путин пойти на такой шаг, можно сказать, что, вероятно, он будет рассматривать его в контексте последствий для себя, считает Селезнев.

"Такой вариант исключать нельзя, но и делать ставку на него как на единственный возможный вариант решения ситуации тоже не следует. Ведь мы не знаем, какой будет реакция мирового сообщества на такой акт государственного террора. Следовательно, очень много факторов влияет на будущее", – объяснил он.

В то же время военный эксперт считает маловероятным, что после инаугурации Трампа 20 января интенсивность боев в Украине снизится, "ведь уже сейчас созданы все условия для того, чтобы в течение 2025 года Украина имела возможность вести устойчивую оборону".

"Для Путина Украина – это лишь один из интересующих его кейсов. Его интересует вхождение РФ в тройку мировых лидеров. Он готов создать условия а-ля Ялтинской или Потсдамской конференции, чтобы поделить планету на троих – США, Россия и Китай. Готов ли Дональд Трамп идти на такой формат? Думаю, что нет. Для него главный соперник и партнер по переговорам – это Китай. А Россия – это страна-сателлит или прокси КНР", – сказал Селезнев.

По его мнению, маловероятно, что фактор ядерного потенциала РФ будет "рассматриваться как исключительный" и заставит Трампа изменить видение будущего геополитического разложения на планете.

"Резюмируя: вероятнее всего, фактор инаугурации и процессов, связанных с началом работы нового американского правительства, вряд ли будет определяющим интенсивностью или деэскалацией боевых действий на поле боя. Исключительный фактор, который будет влиять на эти процессы, – это фактор ресурсов и у россиян, и у украинских Сил обороны. Пока что ресурсы у обеих сторон есть. Поэтому говорить о стагнации или оперативной паузе нет смысла", – считает Владислав Селезнев.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский 22 декабря заявил, что 2025 год будет ключевым для достижения справедливого мира в Украине и защиты ее интересов. Каждый украинский дипломат должен работать именно для этого, призвал глава государства.

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