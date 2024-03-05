'Украина доказала, на что способна': Зеленский назвал условия, при которых можно прогнать российских террористов на море и в небе. Видео

Украина способна восстановить безопасность и контроль в небе нашей страны и в Черном море. Это уже доказано украинскими защитниками.

Именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский по итогам дня поблагодарил всех наших воинов, которые сейчас восстанавливают безопасность в небе и море. Нет уже для российских террористов безопасных гаваней в Черном море, и не будет, пообещал он.

Однако безопасность на воде и в небе возможна только при достаточной "украинской крепости". "Это касается как поставок от партнеров, так и нашего внутреннего производства", – подчеркнул Зеленский.

Главным достижением дня президент назвал новый шаг Международного уголовного суда. Речь об ордерах на арест двух представителей российского военного руководства. "Командующие российских убийц совершали и совершают террористическую кампанию против нашего государства и людей. Это очевидные военные преступления России и преступления против человечности", – отметил глава государства.

Также Зеленский рассказал, что провел несколько совещаний по нашему оборонному производству, а также коммуникации с партнерами по поставкам оружия. "Достигнутые недавно договоренности реализуем как можно быстрее – по поставкам и по совместным проектам", – пообещал президент.

С международным блоком правительства Зеленский провел отдельное совещание. "Планируем наши действия на этот месяц, этой весной, чтобы дать Украине необходимую силу и необходимые возможности. Украина должна достичь своих целей, мы все вместе в мире должны восстановить полную силу международного права", – отметил украинский лидер.

Традиционно Зеленский поблагодарил всех, кто помогает Украине и – отдельно – всех, кто сражается и работает ради нашего государства и людей.

Как сообщал OBOZ.UA, вчера из доклада главы Службы внешней разведки Украины Александра Литвиненко стало известно о планах страны-агрессора России.

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