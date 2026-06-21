Украина душит военную машину Путина – FT

Густые клубы дыма над Москвой после недавнего удара украинских беспилотников по крупнейшему НПЗ российской столицы наглядно продемонстрировали, что технологический прогресс Киева оставил силы Москвы в роли догоняющих.

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С начала полномасштабного вторжения в 2022 году Кремль полагался на численное превосходство, массированные артиллерийские обстрелы и удары по украинским городам. Однако масштабная роботизация и появление у Украины эффективных дронов средней в корне изменили ситуацию, нивелировав ключевое преимущество Москвы. Об этом говорится в аналитической статье Financial Times.

Провал российской стратегии

Пока российский диктатор Владимир Путин уверяет внутреннюю аудиторию в наличии превосходства, ситуация на фронте демонстрирует стагнацию российской военной машины. По данным финской мониторинговой организации Black Bird Group, за период с февраля по май российские войска сумели захватить всего 164 кв. км территории против 1151 кв. км за тот же период прошлого года.

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Соучредитель Black Bird Эмиль Кастехельми констатировал, что россияне не смогли найти новые инструменты для достижения масштабных успехов. Российские командиры продолжают отправлять пехоту штурмовать насыщенное дронами поле боя, неся колоссальные потери.

Более того, война дронов серьезно подорвала человеческий ресурс Кремля. Уже почти полгода Россия теряет больше солдат, чем способна мобилизовать. По данным эксперта Яниса Клюге, в первом квартале 2026 года на службу было принято более 70 тыс. человек, что значительно ниже показателя прошлого года в 89 тыс. человек.

Технологический тупик Кремля

Украинские удары средней дальности парализовали логистику врага. Сотни беспилотников атакуют сухопутный коридор в Крым, заставляя российские подразделения неделями ждать боеприпасы и топливо. Вместо ровных трасс снабжение теперь идет по труднопроходимым сельским дорогам на мелких грузовиках.

На этом фоне российские попытки ответить выглядят беспомощно. Элитное подразделение беспилотников РФ "Рубикон" оказалось неспособно масштабировать свои системы и обеспечить связь. Источники отмечают, что методами старой "пороховой империи" (артиллерией и массовым мясом) эту войну больше вести нельзя.

Российский оборонный сектор уперся в свой технологический потолок. Из-за рекордно низкой безработицы предприятия не могут привлечь инженеров для создания продвинутых БПЛА. Ззападные разведслужбы констатируют, что военная промышленность РФ достигла плато. Без масштабных инвестиций, на которые уйдут годы, нарастить темпы невозможно.

Пропагандистские иллюзии Путина

Сам главарь Кремля пребывает в информационной изоляции, созданной его генералами. Начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов докладывает диктатору ситуацию до двух раз в день, умело манипулируя фактами. Из-за этого Путин искренне верит, что победа – это лишь "вопрос времени".

Однако реальность прорывается даже сквозь кремлевские стены. На недавней встрече военные прямо спросили Путина, когда у РФ появится аналог спутниковой сети Starlink, которую Украина использует для наведения дронов. Путин растерянно заявил, что аналог уже создан и работает, однако присутствовавший министр обороны Андрей Белоусов тут же скорректировал диктатора, признав, что запущено всего 16 установок, что Путин назвал "абсолютно недостаточным".

Когда вопросы о технологическом отставании повторились, диктатор привычно перешел на исторические экскурсы о Наполеоне и Гитлере. Также Путин продолжает медитативно повторять об "успехах и продвижении" российской армии на фронте.

Напомним, Москва вновь подверглась атаке дронов. Днем в пятницу, 19 июня, столица России Москва в очередной раз оказалась под атакой беспилотников. Местные жители фиксировали в небе рои БПЛА, которые приближались с разных направлений.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 16 июня украинские войска нанесли новую серию ударов по Краснодарскому краю РФ. Целью удара стала нефтебаза в станице Полтавской Червоноармейского района. После ударов на территории объекта начался масштабный пожар.

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