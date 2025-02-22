Украина готова к обмену пленными "всех на всех" на случай переговоров с РФ, – Охрименко

Украина уже сформировала списки военнопленных для обмена "всех на всех". Это может потребоваться в том случае, если начнутся переговоры с Российской Федерацией.

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Такое заявление сделал руководитель секретариата Координационного штаба по обращению с военнопленными Богдан Охрименко в интервью Укринформу. Он добавил, что предложение было сформировано вместе с Министерством иностранных дел и Офисом президента

"Кирилл Алексеевич Буданов, являющийся главой Координационного штаба, находится в постоянном контакте с президентом Украины. Соответственно работа, которая ведется Офисом президента и МИД, а также Коордштабом, скоординирована", – сказал он.

Охрименко также добавил, что украинская сторона постоянно продвигает возможность обмена "всех на всех".

"У нас есть списки наших граждан, которые считаются во враждебном плену, которые подтверждены МККК или другими источниками. И есть много без вести пропавших, по кому мы продолжаем работу. Если будут достигнуты договоренности, чтобы состоялся обмен всех, кого мы удерживаем, мы отдадим их российской стороне. Соответственно, РФ отдает всех, кого удерживает она", – резюмировал Охрименко.

Ранее в Коордштабе рассказали, как происходит репатриация тел погибших защитников. Там отметили, что Украина возвращает из России одинаковое количество тел павших защитников из-за технических возможностей транспортировки. В январе и феврале этого года было репатриировано одинаковое количество тел воинов – 757.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 февраля между Украиной и Россией состоялся 61-й обмен военнопленными. Домой вернулись 150 защитников, в том числе военные ВСУ, нацгвардейцы, терробороновцы, пограничники и представитель Нацполиции.

Кроме того, 15 января 2025 года состоялся первый за этот год обмен пленными между Украиной и РФ. Тогда домой вернули 25 украинцев, в том числе защитники Мариуполя и "Азовстали", воины, защищавшие Харьковщину, Донецкую область, Запорожье и Херсонщину, а также один гражданский. Они длительное время не получали надлежащей медицинской помощи, поэтому ранения и тяжелые болезни.

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