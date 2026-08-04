Украина готовится: Демченко объяснил, при каких условиях угроза со стороны Беларуси станет реальной

В настоящее время ситуация на границе с Беларусью остается под контролем, однако Силы обороны готовятся к различным сценариям развития событий. В Государственной пограничной службе пояснили, какие действия со стороны соседней страны станут признаком реальной угрозы для Украины.

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Об этом пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил в эфире телемарафона. Информацию обнародовали СМИ.

Реальной угрозой со стороны Беларуси будут считать только в случае непосредственных попыток дестабилизации ситуации на государственной границе.

"Когда будут попытки дестабилизировать ситуацию непосредственно по линии границы и устраивать какие-то провокации", — подчеркнул пресс-секретарь.

Украина не прекращает укреплять оборону северного направления. К работам привлечены инженерные подразделения Госпогранслужбы, подразделения Сил обороны, а также органы местной власти.

"К этому привлечены как инженерные подразделения Госпогранслужбы, так и Сил обороны в целом, этим работам также уделяют внимание органы местной власти. Все стороны совместно работают над тем, чтобы усилить инженерные заграждения, которые включают также уничтожение путей, по которым могли бы перемещаться через границу", – рассказал Демченко.

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На границе также продолжается обустройство современных систем видеонаблюдения, строительство фортификационных укреплений, а подразделения Вооруженных сил Украины наращивают минно-взрывные заграждения на наиболее опасных направлениях.

Среди ключевых мер, которые сейчас реализуются на северной границе:

усиление инженерных заграждений;

уничтожение путей для возможного передвижения техники;

установка систем видеонаблюдения;

строительство фортификационных сооружений;

усиление минно-взрывных заграждений на потенциально опасных направлениях.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что примерно в 40 километрах от украинской границы в Беларуси создадут десантно-штурмовую бригаду. Новое воинское соединение разместят вблизи Гомеля.

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