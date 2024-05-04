Украина хочет получить от США разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper – Politico
Украина проявляет все больший интерес к получению американского беспилотника-разведчика MQ-9 Reaper. Интерес к этим беспилотникам в последнее время возрос, поскольку Украина планирует проведение операций летом и ищет новые способы помочь в идентификации российских целей глубоко в тылу.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные источники. С самого начала конфликта MQ-9 Reaper был главным приоритетом для Киева, поскольку их планировали использовать для нанесения ударов и проведения наблюдений.
Но недавно Украина отказалась от некоторых целей и, в основном, заинтересована в использовании Reapers исключительно для разведки.
"В Украине и раньше стремились использовать такие дроны, но для ударных и наблюдательных миссий. В последнее время Киев интересует их применение для разведки глубоко в российском тылу", – говорится в материале.
По данным издания, Соединенные Штаты Америки, как и прежде, воздерживаются от поставок MQ-9 Reaper из-за опасений, что их будет сбивать Россия.
Что известно о беспилотнике-разведчике MQ-9 Reaper?
MQ-9 Reaper – это беспилотник с разведывательно-ударными возможностями, оборудованный турбовинтовым двигателем. Он производится компанией General Atomics Aeronautical Systems для использования в Вооруженных Силах США, Военно-морских Силах США и КИПС Британии.
Этот дрон обладает исключительными характеристиками, включая турбовинтовой двигатель, который обеспечивает скорость более 400 километров в час. Его практичный потолок составляет 13 000 метров, а максимальная продолжительность полета достигает 24 часов.
Характеристики MQ-9 Reaper:
Максимальный потолок: 15 километров.
Автономность: от 16 до 28 часов.
Максимальная дальность полета: 1900 километров.
Длина: 11 метров.
Грузоподъемность: до 1700 кг.
Вес: пустой – 2 223 килограмма, максимальный – 4 760 килограммов.
Размах крыла: 20 метров.
Максимальная скорость: 482 километра в час.
Крейсерская скорость: 313 км/ч.
На вооружении MQ-9 Reaper имеется 6 точек подвески:
- 2 внутренних точки с грузоподъемностью по 680 килограмм.
- 2 точки посредине крыла с грузоподъемностью от 230 до 270 килограмм.
- 2 консольные точки с грузоподъемностью от 68 до 91 кг.
Как сообщал OBOZ.UA, западные партнеры, в том числе Великобритания, планируют вооружить Украину новейшими дронами с искусственным интеллектом. В настоящее время в некоторых подразделениях Вооруженных сил Украины уже тестируют пилотные проекты таких БПЛА.
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