Украина и Чехия завершили разработку мощного реактивного двигателя: для каких ракет и дронов он подойдет. Фото

Украина и Чехия совместно разработали реактивный двигатель AI-PBS-350 и, вероятно, запустили его производство. Над этим проектом работали украинское конструкторское бюро "Ивченко-Прогресс" и чешская компания PBS Velká Bíteš.

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Об этом сообщил управляющий директор двигателестроительной компании PBS Group Павел Чехал. Созданный украинцами и чехами двигатель AI-PBS-350 подойдет не только для дронов, но и для ракет, отмечает Defence Express.

В июле этого года завершенную модель двигателя AI-PBS-350 представили на авиашоу в Фарнборо. Он был оптимизирован специально для использования в беспилотных летательных аппаратах и других военных разработках.

По словам Чехала, начало серийного производства на мощностях компании в Чехии ожидается уже в первой половине 2025 года. Сначала это будут десятки единиц в год с последующим выходом на плановые объемы в сотни единиц. Однако поставки AI-PBS-350 возможны уже сегодня, поскольку их производство развернуто на украинских предприятиях, добавил директор.

Использование двигателя

AI-PBS-350 – малогабаритный турбореактивный двигатель весом 51 кг, предназначенный для крылатых ракет и реактивных дронов.

"Он имеет тягу в 3400 Н, что означает действительно качественное соотношение тяги к весу, а также целый ряд особенностей, вроде короткого времени выхода на маршевый режим за 6 секунд, запуск пиропатроном или раскруткой турбины набегающим воздухом", – отмечают в Defence Express.

Этот двигатель предназначен для крылатых и противокорабельных ракет. А вот для каких именно, на это в определенной степени может указывать тяга, диктующая ориентировочный взлетный вес ракеты.

"Например, в крылатой ракете AGM-158 JASSM со взлетным весом около 1000 кг из которых на боевую часть приходится 450 кг используется Teledyne CAE J402-CA-100 на около 2900 Н. А у Tomahawk со взлетным весом 1300 кг и аналогичной боевой частью используется F107-WR-402 с тягой 3100 Н. То есть, когда речь идет малогабаритный двигатель с мощностью в 3400 Н, то ориентиром уже могут быть крылатые ракеты как раз такой взлетной массы, как максимальный показатель", – объяснили эксперты.

Кроме того, двигатели с такой же мощностью могут использоваться и в меньших по габаритам ракетах. Например, в норвежском NSM при общем весе чуть более 400 кг из которых 120 кг – это боевая часть, установлен Microturbo TRI-40 с мощностью от 2500 Н до 3300 Н.

Однако в любом случае речь идет о полноценной крылатой ракете, для которой AI-PBS-350 полностью обеспечивает необходимую тягу.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, Франция рассматривает возможность создания собственной баллистической ракеты средней дальности. Такие намерения возникли после того, как страна-террорист Россия нанесла демонстративный удар по Днепру баллистической ракетой средней дальности.

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