Украина и Франция ускоряют совместные разработки дронов-перехватчиков и новых ракет для самолетов Mirage: что известно

Украина и Франция договорились "ускорить" совместные разработки беспилотных перехватчиков и ракет для самолетов Mirage с целью противодействия реактивным беспилотникам типа "Герань". Основой сотрудничества станут наработки Агентства оборонных инноваций Франции и украинского оборонно-технологического стартапа Brave1.

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Стороны будут опираться на соответствующую французскую программу ELISA, которая предусматривает разработку дронов-перехватчиков. Об этом сообщает Министерство вооруженных сил Франции.

Параллельно Франция и Украина договорились ускорить работы по интеграции новых авиационных ракет на истребители Mirage 2000 и Rafale.

Это позволит более эффективно уничтожать высокоскоростные воздушные цели и сохранить имеющиеся дефицитные управляемые ракеты класса "воздух-воздух".

Наиболее вероятными кандидатами для интеграции на истребители являются франко-бельгийские 70-мм управляемые ракеты FZ275 LGR от компании Thales, предполагают в "Милитарном". Ракета способна поражать цели на расстоянии до 3 км, их можно запускать как с наземных установок Vampire, так и с борта американских истребителей F-16, которые находятся на вооружении Сил обороны Украины.

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Также не исключено, что предпочтение будет отдано новому комплекту наведения французских 68-мм ракет SNEB, которые являются штатным вооружением самолетов семейства Mirage. Ракету интегрируют в существующие пусковые контейнеры, что позволяет размещать до 24 ракет на одном самолете.

Возможна адаптация американских 70-мм ракет с комплектом наведения APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System), предполагают специалисты. Указанные комплексы наведения превращают обычные неуправляемые авиационные ракеты Hydra-70 в высокоточное оружие благодаря установке модуля лазерного наведения.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские специалисты уже разработали новый дрон-перехватчик, предназначенный для уничтожения вражеских реактивных ударных беспилотников. Новый образец вооружения даже прошел успешное боевое применение, о чем уже докладывал украинский президент Владимир Зеленский.

Новый БПЛА SPYS, разрабатываемый немецко-украинским производителем Quantum WIY Industries, также может стать новым средством противодействия российским дронам-камикадзе. Этот перехватчик тоже смог успешно поразить реактивный вражеский "Герань-5".

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