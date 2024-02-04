Украина и Германия могут подписать договор о гарантиях безопасности уже в феврале – FAZ

Украина и Германия могут подписать договор о гарантиях безопасности уже в этом месяце. Проект документа практически готов.

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Такое заявление сделала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По предварительным данным, подписание договора запланировано на 16 февраля. Совершенно доработать и подписать межправительственное соглашение могут во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Отмечается, что запланированное соглашение должно стать частью сети двусторонних соглашений в сфере безопасности, призванных поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией, пока страна еще не является членом НАТО.

Стефанищина отметила, что с украинской точки зрения роль Германии как союзника, особенно в Европейском Союзе, в последнее время "значительно" изменилась к лучшему. Люди "возможно, не всегда довольны" Берлином, но в конце концов "роль Германии стала значительно сильнее".

В конце января стало известно, что Украина и Германия могут вскоре согласовать соглашение о обязательствах по безопасности в соответствии с Рамочной декларацией "Группы семи", принятой на саммите НАТО в июле 2023 года. Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц договорились в ближайшее время завершить переговоры по этому вопросу.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия впервые передаст Украине военные вертолеты : Киев получит шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41 вместе с комплектом запасных частей. Также немецкая сторона обеспечит обучение украинских военных.

Кроме того, Германия в бюджете на 2024 год зарезервировала на военную помощь Украине 7,5 млрд евро, вдвое больше, чем в предыдущем. Однако этого мало, поэтому правительство ФРГ призывает партнеров увеличить помощь Украине.

На днях Канада также объявила об очередном пакете оборонной помощи Украине, согласно которому ВСУ могут получить многоцелевые лодки и поддержку в обучении на истребителях F-16.

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