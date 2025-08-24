Украина и РФ провели обмен пленными: вернулись военные и гражданские. Фото и видео

В День Независимости Украины, 24 августа, Украина и РФ провели 68-й обмен пленными. Домой возвращаются воины ВСУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и гражданские. Большинство из них были в плену с 2022 года.

О новом обмене сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, среди прочих домой возвращается журналист Дмитрий Хилюк, которого похитили в Киевской области в марте 2022 года.

Зеленский добавил, что обмены пленными с Россией продолжаются.

"И возможно это благодаря нашим воинам, которые пополняют обменный фонд для Украины. Нашей команде, которая работает каждый день. Партнерам, которые помогают", – написал он в официальном Telegram-канале.

Глава государства выразил благодарность ОАЭ за помощь и "всем, кто своей работой дает возможность, чтобы наши люди возвращались".

Кто возвращается из плена

Во время нового комбинированного обмена Украина вернула военных и гражданских, информировал Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ).

В частности, освобождены из российской неволи восемь гражданских.

Среди освобожденных воинов представители практически всех подразделений Сил обороны: Десантно-штурмовых войск, Воздушных сил, Военно-морских сил ВСУ, а также воины теробороны, Нацгвардии и Госпогранслужбы.

Все освобожденные защитники относятся к рядовому и сержантскому составу. Почти все они провели в плену более трех лет, говорится в сообщении КШППВ.

Освобожденные воины защищали Мариуполь, Луганский, Донецкий, Харьковский, Запорожский, Херсонский, Николаевский, Киевский, Сумской направления, охраняли Чернобыльскую АЭС.

Также возвращаются те, кто попал в руки оккупантов на временно оккупированных территориях, в частности в Крыму.

Кроме того, на свободе наконец журналисты Дмитрий Хилюк и Марк Калиуш, которых незаконно задержали оккупанты в 2022 и 2023 годах.

Среди освобожденных гражданских – медик Сергей Ковалев из батальона "Госпитальеры", который спасал жизни защитников и гражданских на "Азовстали".

Возвращается домой и бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко, который не пошел на сотрудничество с врагом.

Возвращенные украинцы получат полный спектр необходимой медицинской помощи. Каждый пройдет обследование и лечение, сообщили в Координационном штабе.

Также они получат соответствующие государственные выплаты, пройдут реабилитацию и реинтеграцию в общество после длительной изоляции.

"Координационный штаб продолжает работу по поиску, документированию и возвращению каждого, кто находится в российской неволе", – заявили в КШППВ.

Многие освобожденные из плена уже увидели родных, рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Обмены продолжаются. Задача президента – вернуть всех. Работаем", – написал он в Telegram.

В ГПСУ обнародовали фото освобожденных пограничников, отметив, что за каждой фотографией – "не просто событие, а чья-то жизнь, чье-то ожидание, чьи-то молитвы" .

"Это не просто кадры – это возвращение наших людей и исцеление семей. Наши воины и наши люди всегда знают: государство борется за каждого. Сегоднясостоялся очередной обмен пленными. И снова прозвучали самые важные слова: "Поздравляем дома"!" – заявили в ведомстве.

Новость дополняется...

Что предшествовало

14 августа состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией, в рамках которого вернулись 84 украинца – военные и гражданские. Среди них – заложник Богдан Ковальчук из оккупированной Ясиноватой, который провел во вражеском плену девять лет, а также трое гражданских врачей, которые находились в неволе семь-восемь лет. Почти всем освобожденным нужна медицинская помощь и реабилитация.

18 августа президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре может состояться новый обмен пленными между Украиной и РФ. Он сказал, что речь идет о более чем тысяче человек, которые могут вернуться домой в ближайшее время.

На следующий день в Украину вернули тела 1000 погибших, которые, по утверждению РФ, принадлежат украинским военнослужащим. Среди репатриированных было пять тел воинов ВСУ, которые погибли именно в российском плену: их имена были в списках тяжело раненых пленных на обмен, согласно договоренностям в Стамбуле во время второго раунда переговоров.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Украины разработало и направило в Верховную Раду ряд законопроектов, призванных улучшить систему реинтеграции украинских защитников, которые вернулись из российского плена. Эта законодательная работа еще продолжается и вскоре будет создана "дорожная карта" такой реинтеграции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!